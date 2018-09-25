В рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов проведена замена всех подъемников, не пригодных к эксплуатации согласно заключениям специализированных организаций. Продолжается работа по приведению лифтового парка в соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза.

Всего за время реализации регпрограммы в Оренбургской области установлено 527 единиц лифтового оборудования.

После капитального ремонта лифты подлежат обязательной проверке всех систем безопасности. Капитальный ремонт предполагает не только проведение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, но и испытание всех систем безопасности оборудования. Таково требование технического регламента Таможенного союза.

Так, по заданию заказчика работ проводится декларирование и освидетельствование новых подъёмников. Это целый комплекс мероприятий по обеспечению безопасности оборудования, требующий времени. Получив заключение о соответствии лифтов требованиям регламента Таможенного союза, заказчик организует приёмку выполненных работ. В состав комиссии входят уполномоченный собственник, специалисты регионального оператора, муниципалитета, управляющей компании и Государственной жилищной инспекции. Каждый лифт в доме проверяется на срабатывание систем при перегрузе, других нештатных ситуациях, качество общестроительных работ в шахте лифта, машинном отделении и на каждом этаже.

При отсутствии замечаний подписывается акт приёмки, после чего Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области передаёт пакет исполнительной документации управляющей организации.

Управляющая компания приглашает специалистов Ростехнадзора для получения разрешения для ввода лифтов в эксплуатацию. При положительных результатах контрольного осмотра и составлении соответствующего акта подъёмники запускают.