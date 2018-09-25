На сцене Оренбургского государственного областного драматического театра им. М. Горького 27, 29 сентября и 1 октября пройдут гастроли Крымскотатарского государственного академического музыкально-драматического театра.

В исполнении артистов из Севастополя оренбуржцы увидят спектакль по известному произведению Николая Гоголя «Женитьба» (12+). Постановки проходят в рамках федеральной программы «Большие гастроли», по которой в 2018 году 97 театров покажут более 550 спектаклей в 65 регионах страны.

Крымскотатарский театр часто и успешно гастролирует, регулярно завоевывая награды на международных фестивалях тюркоязычных театров. Коллектив особенно интересен своей высокой актерской культурой, особым мироощущением и личным мировосприятием драматургии. Это позволяет труппе ярко проявлять себя в разных сферах театрального и музыкального искусства, в любой талантливой режиссерской манере.

Авторами постановки «Женитьба» в единственном в мире Крымскотатарском музыкально-драматическом театре стали заслуженный деятель искусств РФ Владимир Магар и народный художник РФ Борис Бланк. В сценический сюжет постановки помимо классической комедии Гоголя «Женитьба» включены отрывки из его писем и ранней редакции пьесы под названием «Женихи».

Постановка состоит из ряда увлекательных сцен, в которых сюжет обрастает множеством подробностей, явными хитросплетениями и грезами во сне, комическими и даже фантастическими элементами. Выразительные облики действующих героев помогают постановщикам иллюстрировать присутствующую в произведениях Гоголя «чертовщину». А в массовых сценах появляется и сам черт, воплощенный одним из артистов балета.

«Женитьбу» Крымскотатарского театра отличает музыкальное звучание, созданное по классическим канонам жанра. К примеру, оратория в сценах женихов включает сольные арии, речитативы, ансамбли и хоры. Многослойное действие приобретает образность и пространственный объем благодаря сочетанию игровых моментов, изящного юмора, органичного исполнения народных песен и легких переходов на язык жестов и пантомимы.

Финал постановки передает ощущение фантастического сна и атмосферу праздника, созданного радостным и гармоничным спектаклем.

Билеты можно приобрести в кассе театра.