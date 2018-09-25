Титулованные спортсмены приедут на турнир по боксу на призы тренера и Почетного гражданина города Оренбурга Арнольда Григорьевича Жданова. Специальными гостями соревнований станут олимпийские чемпионы по боксу, Заслуженные мастера спорта России Егор Мехонцев и Рахим Чахкиев.

Именитые боксеры примут участие в церемонии открытия соревнований, которая состоится 27 сентября, а также побывают в некоторых боксерских залах и спорткомплексах областного центра совместно с представителями администрации города Оренбурга и областной федерации бокса.

Традиционный открытый областной турнир по боксу на призы тренера и Почетного гражданина города Оренбурга Арнольда Григорьевича Жданова будет проходить в оренбургском Центре бокса на Красной площади с 27 по 29 сентября. Запланировано участие более 100 боксеров из регионов Поволжья и ближнего зарубежья.

Торжественное открытие турнира – 27 сентября в 17:00.

Финальные поединки – 29 сентября в 12:00.

Вход свободный. Без возрастных ограничений (0+)

Программа пребывания Олимпийских чемпионов в Оренбурге:

27 сентября

12:00-13:00 – Встреча с учащимися училища олимпийского резерва (Братская, 3/2)

15:00-15:30 – Встреча со спортсменами СШОР №3 (60 лет Октября, 13)

17:00 – Открытие соревнований им. А.Г. Жданова («Центр бокса» Красная Площадь, 3/5)

28 сентября

11:00 – Встреча со спортсменами школы бокса «Сармат» (Культурная, 1а)

15:00 – Встреча со спортсменами ДЮСШ №6 (Егорова, 2)

Егор Мехонцев – Заслуженный мастер спорта России, боксёр-профессионал, Олимпийский чемпион 2012 года, чемпион мира 2009 года, двукратный чемпион Европы 2008 и 2010 годов. На профессиональном ринге провел 14 боев (13 побед, 1 ничья).

Рахим Чахкиев – Заслуженный мастер спорта России, боксёр-профессионал, Олимпийский чемпион 2008 года, серебряный призёр чемпионата мира 2007 года. Чемпион мира по версии IBO 2015 года, чемпион Европы по версии EBU 2014 года. На профессиональном ринге провел 29 боев (26 побед, 3 поражения).