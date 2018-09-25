Юрий Берг поздравил жителей Тюльганского района с открытием новой дороги

25 сентября, губернатор Оренбургской области Юрий Берг побывал в селе Городки, где прошло официальное открытие реконструированного участка автомобильной дороги «Тугустемир – Ивановка».

Вместе с главой региона в мероприятии участвовали живущие в Городках родители Героя России Александра Прохоренко, министр строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области Александр Полухин, директор Главного управления дорожного хозяйства области Дмитрий Хусид, глава Тюльганского района Игорь Буцких, генеральный директор ГУП «Оренбургремдорстрой» Василий Митякин, учредитель ООО «СДО-Логистик» Сергей Алексеев, представители муниципального руководства, жители.

Губернатор тепло приветствовал сельчан и поздравил их со знаменательным событием.

– Теперь сёла Ташла и Городки соединяет новая дорога с асфальтобетонным покрытием. И я хочу от имени всех жителей поблагодарить за хорошую работу подрядчика – государственное предприятие «Оренбургремдорстрой» и дорожников Тюльганского ДРСУ, строивших эту дорогу. Берегите её, уважайте труд, благодаря которому жизнь села становится лучше, – сказал Юрий Берг.

Длина обновленного участка автодороги «Тугустемир – Ивановка», соединяющего села Ташла и Городки, составляет 11 километров. На его реконструкцию направлено 152 млн рублей.

Ремонт дороги во многом решает вопрос транспортной доступности Городков для всех желающих посетить памятные места, связанные с судьбой Героя России Александра Прохоренко, совершившего подвиг при освобождении от террористов сирийского города Пальмира.

Наряду с дорогой, соединяющей два села в Тюльганском районе, в Оренбуржье завершение дорожного ремонтно-строительного сезона будет отмечено открытием первой очереди дороги на Иртек в Ташлинском районе, а также открытием автодороги «Обход города Оренбурга».