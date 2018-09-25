По вине водителя КАМАЗа легковушка съезхала в кювет и перевернулась

В происшествии которое произошло по вине водителя КАМАЗа с прицепом пострадал водитель автомобиля ВАЗ-2110.

ДТП произошло накануне на 2-м километре автодороги «Бугуруслан – Бузулук — Уральск». 37-летний водитель КАМАЗа с полуприцепом, при повороте налево, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ», который двигался в попутном направлении прямо и приступил к маневру обгон. После столкновения легковой автомобиль съехал в кювет, где перевернулся.

35-летний водитель ВАЗа получил серьезные травмы — переломы позвоночника и ребер. В настоящее время он госпитализирован. Водитель КАМАЗа житель Асекеевского района травмы не получил.

ФОТО С МЕСТА ДТП