Ночью в Оренбурге водитель Приоры на скорости врезался в дерево

В ночном ДТП на улице Шевченко погиб 19-летний пассажир автомобиля «Лада Приора», сообщает пресс-служба УМВД.

Происшествие произошло 25 сентября в половину четвертого утра, напротив дома № 161 по улице Шевченко. 21-летний водитель автомобиля ехал со стороны проспекта Победы в сторону улицы Терешковой. Не справившись с управлением он врезался в дерево, находящееся на обочине слева по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП 19-летний пассажир погиб на месте. Водитель с сотрясением головного мозга и переломом правого бедра госпитализирован в городскую больницу.

ФОТО С МЕСТА ДТП