Юрий Берг: «Надо повышать эффективность системы социальной реабилитации и адаптации наркозависимых людей»

24 сентября, губернатор Юрий Берг провел заседание антинаркотической комиссии Оренбургской области.

В мероприятии участвовали члены антинаркотической комиссии, руководители органов исполнительной власти области, представители территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций, средств массовой информации.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, а также прохождения по решению суда профилактических, лечебных и реабилитационных процедур теми лицами, кто привлечен к административной ответственности за немедицинское потребление наркотических и психоактивных веществ.

Перед началом работы комиссии глава региона остановился на ключевых моментах повестки дня, отметив остроту проблемы «рецидивной наркомании».

– По официальным данным только 4% пролеченных больных в течение года не возвращаются к употреблению наркотиков. Обязательной составляющей успешной и длительной ремиссии у наркобольного является продолжение процесса вылечивания и проведение социальной реабилитации. Для более эффективной работы по возврату наркозависимых в социум в регионе продолжается развитие комплексной системы реабилитации и социальной адаптации. Сформирована нормативно-правовая база. Принимаются меры по повышению профессионального уровня специалистов негосударственных реабилитационных организаций и учреждений. Ведется информационная кампания, рассказывающая о мерах социальной поддержки наркозависимых в виде сертификатов на услуги по ресоциализации. Вместе с тем, данная мера поддержки в полной мере не востребована. В 2017 году было выдано всего три сертификата на ресоциализацию. За 9 месяцев текущего года из запланированных 10 сертификатов выдано три. Необходимо активизировать работу по побуждению наркозависимых к обращению за наркологической помощью и услугам по ресоциализации и социальной адаптации, – сказал Юрий Берг.

Участники заседания обсудили систему побуждения наркозависимых к продолжению лечения либо прохождению реабилитации по решению суда (согласно пункту 2.1 статьи 4.1 КоАП РФ). При всем потенциале этого правового механизма, к его работе остается немало вопросов. Так, в 2018 году суд обязал пройти лечение и медицинскую реабилитацию 97 наркопотребителей, но 46 из них уклонились от исполнения обязанности. Аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году.

– Надо повышать эффективность системы социальной реабилитации и адаптации людей, страдавших наркозависимостью. Для этого нам нужен комплекс мер по убеждению, а в необходимых случаях к побуждению данной категории лиц к прохождению медицинской реабилитации, – подчеркнул Юрий Берг.

Глава региона взял на контроль работу, идущую по сертификатам на ресоциализацию наркозависимых людей.

Кроме того, на заседании было утверждено положение об экспертном совете по вопросам профилактической работы при антинаркотической комиссии Оренбургской области.