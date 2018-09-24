Международный автопробег «Газ в моторы» пересек территорию Оренбуржья

23 сентября, в Оренбурге встречали участников Международного автопробега «Газ в моторы». В нем участвуют 15 грузовых, легковых автомобилей и автобусов из России, Китая и Казахстана, использующие в качестве топлива природный газ (метан).

23 сентября колонна достигла Оренбурга. У стелы «Европа-Азия» участников пробега встречали губернатор Юрий Берг и генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев.

– Я приветствую участников автопробега на оренбургской земле. Рад тому, что здесь присутствуют наши друзья из Казахстана и Китайской Народной Республики. У нас самая протяженная граница с Республикой Казахстан. Мы ее называем границей дружбы, – сказал Юрий Берг. – Отдельно обращаюсь к китайским друзьям. Мы – побратимы с провинциями Аньхой и Сычуань. Очень хочу, чтобы вам понравилось в России.

Глава региона назвал автопробег с использованием газомоторного топлива очень важным и нужным делом в плане отношения человека к природе.

Владимир Кияев в своей речи напомнил, что оренбургский газ ведет свой отчет с 70-х годов прошлого века, когда здесь было открыто первое газовое месторождение.

– Тогда говорили: газ пошел по трубам, а сейчас мы говорим: газ пошел в моторы, – резюмировал генеральный директор.

Участников автопробега приветствовали русскими народными песнями художественные коллективы ДКиС «Газовик».

Сегодня у ДКиС «Газовик» состоялась экспозиция техники, задействованной в Международном автопробеге. Кроме того, его участники встретились со студентами Оренбургского автотранспортного колледжа и автотранспортного факультета Оренбургского государственного университета.

Сегодня автопробег покидает территорию области и отправляется Татарстан.

! С 4 сентября по 4 октября по территориям Китая, Казахстана и России проходит самый протяженный автопробег техники, работающей на сжиженном природном газе, – «Газ в моторы». Организаторами выступают крупнейшие энергетические компании трех стран: СNPC, «КазМунайГаз» и «Газпром». В числе партнеров автопробега — немецкая компания Uniper, а также Ассоциация поддержки и развития автомотоспорта «Силквей ралли» — организатор Международного ралли «Шелковый путь».