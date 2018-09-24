Судебные приставы Оренбуржья проверили имущественное положение организаций имеющие задолженности по заработной плате.

Так, на прошлой недели прошли рейдовые мероприятия на всей территории области, направленные на принудительное взыскание долгов по оплате труда работникам.

Всего, судебными приставами было отработано почти 500 исполнительных производств. В результате проведенного мероприятия, «на месте» было взыскано более 20 миллионов рублей.

Помимо этого, в отношении предприятий — должников Бузулука, Октябрьского района и города Орска были наложены аресты на имущество. Данной мере принудительного исполнения подвергнуты оргтехника и автотранспортные средства должников, на общую сумму более 3 миллионов рублей.