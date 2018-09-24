В 2018 году в Оренбуржье учрежден новый праздник – День реки Урал, который будет отмечаться в последнюю субботу сентября.

Река Урал – символ нашего края, его главная водная артерия. По своей протяженности она уступает только двум рекам Европы – Волге и Дунаю, связывает три российских региона (Башкортостан, Оренбургскую и Челябинскую области) с регионами Казахстана. Большая часть ее пути (1164 км) проходит по Оренбургскому краю.

Сегодня состояние трансграничной реки вызывает большую тревогу. Обмеление, зарастание основного русла и стариц, иссушение пойменных озер, понижение уровня грунтовых вод – это лишь часть проблем, способных обернуться экологической катастрофой.