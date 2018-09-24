Происшествие в Оренбурге показало сотрудников ДПС в лучшем свете. Инспекторы ДПС Виталий Кузьменко и Евгений Солопов отработали на происшествии четко и профессионально, пишет портал ётут.рф.

19 сентября у ТК «Новый мир» в Оренбурге произошло происшествие. Автомобиль марки «Шевроле» встал на место, предназначенное для инвалидов. Свободные места для парковки вокруг были. Прохожие сделали замечание водителю, которое он проигнорировал. Все закончилось тяжелой травмой головы мужчины, призвавшего нарушителей к порядку.

Нарушители правил не просто пытались скрыться с места, но и избили очевидцев.

— После очередного удара Алексей упал на асфальт и разбил голову, — рассказывает супруга пострадавшего Оксана Александровна. – За несколько минут до этого я успела сообщить в дежурную часть ГИБДД о нарушении и номер автомобиля. После этого молодые люди кавказской национальности из «Шевроле» разбили мой телефон и устроили драку. Они видели, что из головы захлестала кровь, но даже скорую не вызвали, просто сели в машину и уехали.

По словам очевидцев, автомобиль ДПС прибыл на место происшествия почти сразу после того, как автомобиль «Шевроле» отъехал. В результате оперативных действий хулиганов задержали.

— Не знаю, обязаны ли были сотрудники ДПС фиксировать свидетелей драки, беседовать с работниками торгового комплекса, просматривать запись с камер видео наблюдения, но они все это сделали. И очень расторопно, — вспоминает Оксана Александровна. – Без этих действий привлечь к ответственности нападавших было бы проблематично. Сердечно благодарю инспекторов ДПС Виталия Кузьменко и Евгения Солопова за такое ответственное отношение к службе. Особенная благодарность им за человеческое отношение. В сегодняшнем циничном мире, да еще при их профессии не утратить душевной теплоты к страдающим достойно восхищения.

Сейчас проводится проверка всех обстоятельств происшествия.