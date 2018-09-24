В Новотроицке реализуются проекты конкурса «Перспективные»

В Новотроицке реализуются проекты конкурса молодежных инновационных технических проектов «Перспективные», инициированного компанией «Металлоинвест».

На развитие инновационной проектной деятельности в рамках софинансирования программы «Наши городские инициативы» Металлоинвестом было выделено 150 тыс руб. Пять лучших проектов получили материальную поддержку по 30 тыс руб.

Первым во время летних каникул на станции юных техников заработал кружок «Ардуино – шаг в будущее», ставший новым направлением в классе робототехники. На средства гранта приобретены платы и модули конструктора Arduino, который особенно интересен ребятам 14-18 лет.

«Работа с платформой «Ардуино» требует знаний механики, математики, электроники и так далее, – поясняет инициатор проекта, студент ОГУ и педагог дополнительного образования СЮТ Михаил Смолинский. – Когда ребята видят, как написанная ими программа «оживляет» собранное из отдельных блоков устройство, это развивает их инженерную мысль».

На роботов потратили свой грант студенты новотроицкого филиала МИСиС, закупив дополнительные комплекты Lego Technic для вузовской лаборатории «Робототехники ЛЕГО». Это позволит увеличить количество школьников, которые занимаются в технических кружках вуза.

«Элементы конструктора Lego Technic могут использоваться в связке с промышленным роботом Motoman NX100 — еще одним подарком спонсоров, — рассказал руководитель проекта Константин Лицин. – Кроме того блоки Lego станут моделями для создания копий на 3D-принтере, который появился в вузе благодаря победе в грантовом конкурсе «Перспективные» годом раньше».

В создание уборочной машины вложили свой грант студенты новотроицкого строительного техникума. Под руководством наставника они оснастили отвалом для уборки снега и механическими щетками для уборки мусора имеющийся в учреждении автомобиль «Нива».

«Этот проект мы задумали несколько лет назад. На базе техникума есть автодром, да и вообще территория немаленькая, поэтому без спецтехники не обойтись, – поясняет автомеханик НСТ Евгений Пчелин. – И мы вместе с мальчишками придумали, как решить проблему – сделали свою уборочную машину.

В новотроицком политехническом колледже средства гранта пошли на расширение компьютерно-программных компонентов. Выпускники прошлого года предложили создать в колледже электронную базу для хранения больших объемов фото- и видеоматериалов. Первые шаги в этом направлении уже сделаны: увеличено дисковое пространство, усилен сервер, настроен RAID-массив.

«Реализовывать проект будут новые студенты, – поясняет инженер-электроник НПК Павел Горянин. – Обучаясь по профилю «Электронно-вычислительные системы и комплексы», учащиеся подключаются к нашей работе, это направление ребятам интересно и обязательно будет продолжено».

На перспективу сработали ребята из «Радиокомпании 18 plus» и приобрели на средства гранта компьютер, позволяющий работать с современным ПО. Образовательно-профориентационный проект появился четыре года назад по инициативе сотрудника Уральской Стали Владимира Чернышова на базе школы №18 и успел победить в грантовом конкурсе «Сделаем вместе!» в 2016 году и в конкурсе «Перспективные» в 2017 году. И если вначале его участники собирали свето-звуковое оборудование для школьных мероприятий, то теперь могут сами изготавливать электронные платы.

«Все, что мы делаем с ребятами, не лежит на полках, а постоянно используется в работе, – поясняет Владимир Чернышов. – Новый компьютер позволит нам осваивать программы, с помощью которых будем создавать чертежи плат для электронных устройств и сами изготавливать платы на станке, функционирующем в 3D-режиме».

! Конкурс «Перспективные» является частью комплексной программы «Наши городские инициативы», которая реализуется в рамках социально-экономического партнерства Металлоинвеста с администрациями Правительства Оренбургской области и Новотроицка и направлена на содействие развитию здоровой городской среды.

Конкурс «Перспективные» направлен на стимулирование учащейся молодежи к изыскательской проектной деятельности с использованием их профессиональных знаний и на успешное развитие в рамках выбранной профессии. За время проведения конкурса с 2012 года грантовую поддержку получили и успешно реализованы более тридцати молодежных инициатив.