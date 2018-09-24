Чтобы иностранные студенты смогли быстрее и ближе познакомиться с университетом, отдел по работе с иностранными гражданами организовал для них экскурсию в музей истории ОГУ. Его директор Виталий Попов показал новичкам фильм о том, чем славится крупнейший региональный вуз, и познакомил с музейными экспозициями, отражающими основные вехи становления и развития Оренбургского государственного университета.

Ребята с интересом разглядывали и старые фотографии, запечатлевшие моменты строительства студенческого кампуса, и совсем недавно появившуюся здесь форму и атрибутику чемпионата мира по футболу ФИФА-2018, подаренную студентами-волонтерами.

Начальник отдела по работе с иностранными гражданами Наталья Янкина рассказала, что в университете на разных факультетах сегодня обучается 1167 иностранных студентов из 12 стран мира. В основном это жители ближнего зарубежья: Казахстана, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Украины, Таджикистана, Туркменистана и других государств. Но есть и те, кто приехал издалека, из Вьетнама, Экваториальной Гвинеи. Большую часть составляют студенты из соседнего Казахстана, которые сделали выбор в пользу ведущего вуза Оренбуржья из-за территориальной близости двух государств.

— В последние годы мы наблюдаем постоянный рост количества иностранных студентов, — отметила Наталья Владиславовна. — Считаем, что для этого есть объективные причины: вуз находится в приграничном регионе и имеет тесные партнерские связи с зарубежными странами; законодательство РФ дает право студентам ряда государств поступать на равных условиях с гражданами России. Правительство РФ ежегодно выделяет гарантированное количество бюджетных мест для обучения иностранцев в российских вузах, и в ОГУ в этом году есть студенты, поступившие в рамках этой квоты. Закончив обучение по программе бакалавриата в нашем вузе, студенты из ближнего зарубежья поступают в магистратуру или аспирантуру ОГУ. Университет создает благоприятные условия для пребывания иностранных студентов: с каждым студентом 1-го курса проводится разъяснительная беседа о правилах соблюдения миграционного законодательства и требований к медицинскому страхованию. Ежегодно организуются встречи с представителями управления по вопросам миграции, на которых студенты могут получить консультацию по оформлению разрешения на временное проживание, вида на жительство и гражданства. Все нуждающиеся обеспечиваются местами в общежитии.

Иностранцы принимают активное участие в социальной, культурной и спортивной жизни университета. В ОГУ традиционными стали мероприятия, направленные на популяризацию культур разных государств: в прошлом году всем запомнилось путешествие «По странам и континентам с мультфильмами», где гости представили популярные у себя на родине мультипликационные фильмы. В этом году ярким и вкусным стал фестиваль «Кухни мира» с дегустацией национальных блюд, запланировано проведение литературной гостиной по произведениям авторов разных стран.

— Мне очень нравится в ОГУ, здесь почти каждый день какие-нибудь мероприятия. У меня уже появились друзья из Японии и других стран, — поделилась 1-курсница Наргиза Астанова. — Я приехала из Туркмении вслед за сестрой, которая сейчас учится здесь в аспирантуре. Сначала целый год на подготовительных курсах изучала русский, английский, литературу, а потом подала документы на факультет филологии и журналистики, набрала 196 баллов и поступила. Очень интересно изучать языки — латынь, русский, французский, хотя это и непросто.

Аарон Зёнен — студент математического факультета Мюнхенского университета Людвига – Максимилиана (Германия). В ОГУ в рамках договора о сотрудничестве между вузами он целый семестр будет учиться по программе «Русский язык как иностранный» на факультете филологии и журналистики.

— Пока я не очень хорошо говорю по-русски, — признался Аарон, — трудности в общении бывают, но мне помогают и студенты, и сотрудники отдела по работе с иностранными гражданами и Центра немецкого языка, и ребята, с которыми живу в общежитии. Здесь очень отзывчивые и доброжелательные люди. В процессе обучения каких-то особых отличий я не заметил, разве что возможность получить «автомат», если ходишь и активно работаешь на всех занятиях, в Германии такого нет.