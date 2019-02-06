Оренбургские пограничники вновь задержали при пересечении границы из Казахстана в Россию, в пункте пропуска Маштаково, партию санкционных конфет украинской кондитерской фабрики «Рошен».

Перевозимый товар передан сотрудникам мобильной группы таможни для проведения разбирательства.

Напомним, в январе 2019 года, в Оренбуржье уже пытались ввезти крупную партию конфет.

«Рошен» — украинская кондитерская корпорация, один из крупнейших производителей кондитерских изделий Украины и Восточной Европы. Название «Рошен» образовано отбрасыванием первого и последнего слогов от фамилии основателя корпорации — Петра Порошенко.