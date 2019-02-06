Вечером 24 января, неизвестный совершил кражу в магазине самообслуживания на проспекте Ленина, 95 «А» города Орска. Были похищены вещи из камеры хранения.

В этой краже подозревается мужчина, на вид 35-40 лет, рост около 185 см, цвет волос темно-русый, имеются залысины. Был одет в темную куртку с капюшоном, темные брюки. Был обут в черные ботинки.

Если вы узнали данного гражданина, просьба сообщить об этом в полицию, по телефонам: 8 (3537) 29-52-00, 8 (996) 925-72-74, 8 (909) 611-84-79 или 02. Анонимность гарантируется.