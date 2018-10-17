Нулевой транспортный налог сохраниться теперь только для оренбуржцев, имеющих одно транспортное средство. Соответствующие изменения внесли сегодня депутаты Законодательного Собрания в областной закон о транспортном налоге.

По словам заместителя председателя комитета ЗС по бюджетной, налоговой и финансовой политике Евгения Сусоева, наш регион – единственный в Приволжском федеральном округе, где по-прежнему действует нулевая ставка транспортного налога на легковые автомобили до ста лошадиных сил.

– Вторые и последующие автомобили будут облагаться налогом со ставкой в 5 рублей за 1 л.с. И это по-прежнему остается самой низкой налоговой ставкой в ПФО, – пояснил Евгений Сусоев. – Изменения в закон о транспортном налоге вступят в силу с начала 2019 года, а платить налог оренбуржцы начнут с 2020 года. При этом, максимальная годовая плата составит 495 руб.

Евгений Денисович подчеркнул, что законом не только сохранены льготы по освобождению от уплаты транспортного налога одного из родителей, опекунов многодетной семьи, но и увеличена мощность двигателей до 250 л.с.