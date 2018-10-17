Сельские старосты расширят свои права

17 октября депутаты провели очередное заседание Законодательного Собрания области.

Заслушана информация Росприроднадзора о работе службы. Поддержаны во втором чтении изменения в законы о градостроительной деятельности, мировых судьях, о погребении и похоронном деле, закон о мерах стимулирования деятельности в сфере промышленности, применяемых к управляющим компаниям индустриальных парков.

Внесены изменения в закон «Об организации местного самоуправления в Оренбургской области». Теперь именно этим документом будет регламентироваться деятельность сельских старост в регионе. Отдельно действовавший закон утрачивает силу. Сельские старосты не только сохранят полномочия, но и расширят свои права. Они смогут проводить личные приемы местных жителей, оказывать им организационную и информационную помощь, входить в состав органов территориального общественного самоуправления.

Блок вопросов, вошедших в повестку заседания, касался финансовой сферы. Доходы и расходы областного бюджета на этот год увеличены на 181 млн 700 тыс. рублей. В связи с удорожанием ГСМ основной объем средств решено направить на поддержку сельхозтоваропроизводителей. Изменяется ставках налога на прибыль организаций отдельным категориям налогоплательщиков. Для занятых обрабатывающим производством она возрастает с 13,5% до 15%, иными видами деятельности – с 14% до 15,5%. Нововведения не затронут инвесторов, которые уже реализуют свои проекты на территории Оренбуржья. Применять их будут к договорам, заключаемым с 2019 года.

Новшества ожидают и индивидуальных предпринимателей. Увеличивается размер потенциально возможного к получению ими годового дохода. Соответствующие поправки сегодня внесены в закон «О патентной системе налогообложения». Для работающих в городе, например, в сфере парикмахерских или косметологических услуг ежемесячный налог возрастет примерно на 48 рублей, в райцентрах – на 9 рублей. Повышение не коснется ИП в сельских населенных пунктах.

Дорожный фонд Оренбургской области в следующем году пополнится на 480 миллионов рублей. Депутаты утвердили изменения в соответствующий закон. Поправки внесены также в законы о транспортном налоге, о бюджетном процессе.

Прожиточный минимум оренбургского пенсионера на 2019 год составит 8 тыс. 252 рубля – на 2,4% больше, чем в этом году.

Изменений претерпели законы области о развития малого и среднего предпринимательства, об организации местного самоуправления, о государственной молодежной политике, об охране здоровья граждан.

Развитие деятельности студенческих отрядов было решено закрепить законодательно. Проект закона парламент поддержал в первом чтении. В нем, в частности, определены основные формы поддержки студотрядов.

В Регламенте Законодательного Собрания введены новые требования к работе депутатского корпуса во время заседаний. Поводом послужили используемые в зале агитационные материалы. По мнению парламентского большинства, плакаты, листовки, таблички, выражающие политические убеждения, не должны мешать обсуждению законопроектов.

Завершилось заседание рассмотрением проектов федеральных законов, которые поступили из Государственной Думы

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