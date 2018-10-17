19 октября в 18:00 в читальном зале Областной библиотеки им. Н.К. Крупской вновь состоится поэтический турнир «Стихоборье». Совместный проект Областного Дома литераторов им. С.Т. Аксакова и Областной библиотеки им. Н.К. Крупской объединяет начинающих и маститых поэтов.

Первый турнир «Стихоборье» состоялся 12 ноября 2010 года. За годы его существования открыто немало интересных авторов. Многие победители поэтического турнира впоследствии выпустили книги и вступили в творческие союзы.

Поэтический турнир пройдет по привычному сценарию: в каждом из трех раундов авторы читают по одному своему стихотворению. Оценку поэтических миниатюр дают зрители посредством голосования. В конце турнира присуждается приз зрительских симпатий, а жюри называет имя победителя.

Приглашаются все желающие. Вход свободный.