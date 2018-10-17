3 и 4 ноября в Оренбурге пройдут гастроли государственного русского драматического театра им. Маяковского из Душанбе. На сцене областного драматического театра им. М. Горького артисты из Таджикистана покажут два спектакля: поэму «Исповедь Омара Хайяма» (12+) и сказку для детей «Колобок» (6+). Театральные показы состоятся в рамках международной программы федерального проекта «Большие гастроли».

Камерный спектакль «Исповедь Омара Хайяма» по роману писателя, поэта и драматурга Тимура Зульфикарова был поставлен режиссером театра им. Маяковского Баходуром Миралибековым в конце 2016 года. Главную роль в спектакле играет актер Хуршед Мустафаев. В 2017 году в Санкт-Петербурге этим спектаклем завершился XIX Международный театральный фестиваль стран СНГ и Балтии «Встречи в России».

Спектакль посвящен человеческой и творческой биографии великого поэта. Древний Восток знал Омара Хайяма в первую очередь как выдающегося ученого: математика, физика, астронома, философа. В современном мире он более известен как поэт, автор философско-лирических четверостиший – мудрых, полных юмора, лукавства и дерзости. В театральной постановке цитируются ироничные мысли мудреца о природе человека, размышления о вечных ценностях. Почувствовать красоту восточной культуры, осмыслить уроки философа и соотнести их с современной жизнью поможет самобытная постановка русского театра из Таджикистана.

В рамках гастролей актеры Душанбинского драмтеатра покажут в Оренбурге свою версию сказки «Колобок» по пьесе Ольги Емельяновой. Детский спектакль ставит перед маленькими зрителями вполне взрослые вопросы: кто такой Колобок и как ему бороться с окружающим его злом? Благодаря своей смекалке сказочный герой преодолевает все испытания и становится победителем, вызывая глубокую симпатию у публики.