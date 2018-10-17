С 17-28 октября в Оренбургском государственном институте искусств им. Л. и М. Ростроповичей проходит международный научный культурно-просветительский проект «Музыка и социум» (18+).

В рамках проекта наш регион посетит арт-терапевт с мировой известностью, профессор, учредитель и главный редактор журнала «MUSIK UND GESUNDSEIN» («Музыка и Здоровье»), руководитель Центра исследований в области терапии творческим самовыражением Института музыкальной терапии Высшей школы музыки и театра города Гамбурга (Германия), Президент Академии постдипломного обучения музыкальной терапии Фонда Герберта фон Караяна в городе Кёльне, широко известный писатель, Почётный профессор и Почётный доктор Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей Ганс-Гельмут Декер-Фойгт (Германия). В программе пребывания публичные лекции, психологические мастерские, культурная программа.

18 октября в 16:00 пройдет официальная встреча Ганса-Гельмута Декера-Фойгта с ректором Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей Борисом Хавториным, главным врачом Оренбургской областной клинической больницы № 2 Игорем Чехонадским и ректором Оренбургского государственного медицинского университета Игорь Мирошниченко

Оренбуржцы смогут посетить его открытую лекцию «Возможности включения природы в психотерапию и терапию с творческим самовыражением» (18+), а также «Музыка-стимул, мотив, ресурс» (18+). Диалог будет проходить в конференц-зале Клубного комплекса «Яр» (ул. Красная площадь,1Б).

Деятельность известного психотерапевта вот уже много лет связана с Оренбургским институтом искусств. С 2007 – 2009 год под его руководством впервые в России был осуществлен международный проект по обучению музыкотерапии. Теперь в нашем регионе у известного психотерапевта работают последователи.

Партнерами в межкультурном диалоге являются Высшая школа музыки и театра Гамбурга (Германия) и Академия постдипломного обучения музыкальной терапии Фонда Герберта фон Караяна в Кёльне. Кроме того, партнерами выступают: министерство культуры и внешних связей Оренбургской области, министерство здравоохранения Оренбургской области, Благотворительный фонд «Евразия», Оренбургская областная клинической больницы № 2, Оренбургский государственный медицинский университет, Оренбургский областной психотерапевтический центр.

Программа (18+):

18 октября

16:00 – официальная встреча в Оренбургском государственном институте искусств им. Л. и М. Ростроповичей. – Корпус гуманитарно-творческого факультета ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей (ул. Советская,17)

19 октября

10:00 – открытая лекция «Природа в роли котерапевта. Возможности включения ресурса природы в психотерапию и терапию творческим самовыражением» – (Клубный комплекс Яр, ул. Красная площадь 1Б, конференц-зал)

16:00 – «Музыка – стимул, мотив, ресурс» — психологическая мастерская – (Клубный комплекс Яр, ул. Красная площадь 1Б, конференц-зал)

23 октября

16:00 – Арт-терапевтическая творческая площадка «Музыкальная терапия и её включение в образовательную деятельность» – открытая лекция для педагогов-психологов, социальных педагогов и педагогов дополнительного образования «Музыкальная терапия в работе с детьми и подростками» – Центр творчества детей и молодёжи, корпус 1, малый зал, ул. Карагандинская, 37-А

24 октября

16:00 – Арт-терапевтическая творческая площадка «Музыкальная терапия и её включение в образовательную деятельность» – тренинг-семинар «Музыкально-терапевтические практики» (Центр творчества детей и молодёжи, корпус 1,ул. Карагандинская, 37А)

26 октября

10:00 – «Функции музыки и психика человека» – семинар-практикум для студентов и преподавателей Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей – Корпус гуманитарно-творческого факультета (ул. Советская,17)

16:00 – «Культура, вера, музыка, духовность в современном социуме». Встреча со студентами и преподавателями ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей – Корпус гуманитарно-творческого факультета (ул. Советская,17)