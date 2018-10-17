Признание в любви «целинке». Студотряды ОГУ ждут пополнения

16 октября состоялся день открытых дверей штаба студенческих отрядов ОГУ. На него были приглашены первокурсники всех факультетов и институтов университета.

Начальник отдела по социальной и воспитательной работе ОГУ Ирина Переходько поблагодарила студотрядовцев за их работу, красивые и творческие мероприятия, которые они организуют, и пригласила первокурсников пополнить ряды молодежного движения.

В этот день состоялась презентация 9 стройотрядов ОГУ: строительных «Колибри», «Зевс», «Наследники Гауди», энергетического «Энергостарт ОГУ», педагогических «Константа» и «Дым», отрядов проводников «Скорый 56» и сервисных «Линкор» и «Мишлен».

Презентацию своих команд студенты начали еще в фойе актового зала. Бойцы педагогического отряда «Дым» предлагали поиграть в вожатские игры на логику и смекалку. Руслан Мустафин с готовностью рассказывал о деятельности строительного отряда «Зевс», существующего уже три года, о своей работе на стройке «Мирный атом» в ЗАТО «Озерск» Челябинской области. Егор Маслов, боец «Энергостарта ОГУ», замещающий командира, поделился радостью очередной победы: комсостав только что принял участие в конкурсе в рамках Всероссийского слета студенческих отрядов, прошедшего в Ростове-на-Дону, где получил знамя лучшего отряда энергетического комплекса, заняв 1-е место в конкурсе арт-объектов. Студенты представили действующий макет парка аттракционов.

Студотрядовцы также подготовили большой концерт. Пожалуй, одной из главных героинь номеров стала узнаваемая многими поколениями форма бойца. Ребята пели о «куртке зеленого цвета», признавались любви «бойцовке» и восхищались девушкой «в целинке».