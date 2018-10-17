В рамках программы капитального ремонта в доме по улице Чкалова, 70 установлены новые лифты. Эта 13-подъездная девятиэтажка долгое время была одним из крупнейших домов в регионе. В одной высотке проживают почти полторы тысячи человек, что сопоставимо с населением среднего села.

В соответствии с договором строительно-монтажных работ, испытание всех системы безопасности должны были завершиться к концу октября. Однако учитывая социальную значимость программы, региональный оператор и подрядные организации при возможности оптимизируют сроки выполнения контракта. Немаловажную роль играет и финансовая заинтересованность подрядчиков, которые получают оплату только после подписания акта приемки.

— «Ускорение» не допускается только на этапе проверки систем безопасности лифтового оборудования, — отметил генеральный директор Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области Тарген Бахитов. – В остальном – при демонтаже старого оборудования, монтаже нового, проведении ремонтных работ в шахте и машинном отделении (это оштукатуривание, покраска) – оптимизация возможна за счет привлечения дополнительных рабочих рук, на усмотрение подрядчика – увеличение продолжительности рабочего времени и т.д.

После проведения приемочной комиссии пакет документов передается в управляющую компанию для получения разрешения Ростехнадзора и ввода лифтов в эксплуатацию.