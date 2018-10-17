Проект «Державин, Карамзин, Высоцкий» призван сохранить творческое наследие исторических личностей

18-19 октября в Бузулуке и Бузулукском районе в рамках проекта «Державин. Карамзин. Высоцкий» пройдут мероприятия, посвященные поэту и государственному деятелю Гавриилу Державину, историку и писателю Николаю Карамзину, автору-исполнителю песен и актеру Владимиру Высоцкому. В них примут участие известные писатели, деятели науки и культуры, музейные, архивные работники, библиотекари, журналисты и педагоги из Оренбургской и Самарской областей, а также Республики Татарстан.

Программа мероприятий включает поездку по памятным местам, открытие музейной выставки и круглый стол по вопросам сохранения и популяризации творческого наследия исторических личностей. Делегация состоит из 40 человек. В течение двух дней они познакомятся с достопримечательностями Бузулука, побывают в селах Воронцовка, Преображенка и Державино Бузулукского района. Именно там сохранились объекты природного и материального наследия, которые связаны с великими именами в отечественной культуре.

Открытие выставки состоится 19 октября в Бузулукском краеведческом музее. В его пространстве будут представлены экспонаты из фондов музея, собраний Благотворительного фонда имени Г.Р. Державина, Института степи Уральского отделения РАН, средней школы и библиотеки села Державино, дома культуры села Преображенки и клуба села Воронцовки. В рамках выставки пройдет вернисаж бузулукского художника Александра Побежимова.

В работе круглого стола планируется обмен мнениями, обсуждение состояния объектов культурного наследия, выработка мер по популяризации творческого наследия Гавриила Державина, Николая Карамзина, Владимира Высоцкого.

Проект осуществлен при поддержке Фонда Президентских грантов, министерства культуры и внешних связей Оренбургской области в рамках программы «Литературное кольцо Бузулукского края». Инициатор и организатор мероприятия — Сергей Колычев, историк, краевед, руководитель Благотворительного фонда имени Г.Р. Державина. Партнерами являются Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской, Бузулукский краеведческий музей.

! Бузулук является историческим поселением регионального значения. Сегодня органами власти и общественными организациями в городе ведется активная работа по популяризации исторического наследия XVIII-XX веков. В городе реконструирован Троицкий парк, построена часовня, установлены памятники ученому и государственному деятелю Ивану Кирилову и художнику Филиппу Малявину. Волонтерами движения «ТомСойерФест» приводятся в порядок фасады деревянных особняков, выполненных в стиле «модерн».

В Бузулукском районе в 2016 году в родовом селе Карамзиных – Преображенке проведено благоустройство территории вокруг остатков храма-усыпальницы Карамзиных, места разрушенной помещичьей усадьбы и аллеи. В центре села на народные средства установлен памятник Николаю Карамзину.

В январе 2018 года в Воронцовке завершен капитальный ремонт клуба и оформлена музейная комната, посвященная истории села и Владимиру Высоцкому. В Державино в июле 2018 года завершена реставрация храма Смоленской иконы Божией Матери, который построил Гавриил Державин. В сельском парке на народные средства установлен памятник известному поэту и государственному деятелю России.