17 октября, в Оренбурге под председательством вице-губернатора Дмитрия Кулагина состоялось первое в рамках осенней призывной кампании заседание областной призывной комиссии.

– Уверен, что план вновь будет выполнен. Я уже не раз говорил, если раньше мы рассматривали заявления с просьбами предоставить отсрочку, то теперь у нас таких заявлений минимум. Идут обращения и от ребят, которые, к сожалению, по медицинским показаням не могут служить, – с настойчивыми требованиями взять их в Вооруженные Силы страны. Но, стоит отметить, что уровень годности призывников по состоянию здоровья становится все выше и выше. В 2002 году он составлял примерно 62%. Сейчас – почти 80%, – сказал Дмитрий Кулагин. – В этом году всего по России в армию будут направлены 132 тысячи ребят. Режим будет проходить в спокойном, штатном режиме. Одна из особенностей осеннего призыва заключается в его сконцентрированности и быстроте. Весенний призыв начинается с 1 апреля, а заканчивается 15 июля. В осеннюю кампанию уже к 20 декабря сборный пункт закрывает двери. Сейчас около двух месяцев будет идти активная фаза призыва.

Согласно плану штаба Центрального военного округа от Оренбуржья в войска России должно быть направлено 1950 человек. Дмитрий Кулагин отметил, что оренбургские призывники будут служить в частях, которые находятся на хорошем счету.Например, охотно берут ребят в морской флот, десантные войска. Некоторые останутся проходить службу в частях, дислоцированных в Оренбургской области.