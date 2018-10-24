Посевная площадь подсолнечника в Оренбургской области составляет 906,5 тыс. га. Наибольшие посевные площади сосредоточены в Бугурусланском, Бузулукском, Красногвардейском, Курманаевском, Новосергиевском, Октябрьском, Саракташском, Ташлинском, Шарлыкском районах.

Наибольшую урожайность – от 13 до 15,6 ц/га – на сегодня получают в таких районах, как Асекеевский, Бугурусланский, Бузулукский, Курманаевский, Ташлинский.

На территории Оренбургской области выращивают сорта и гибриды как отечественной селекции (Енисей, Кулундинский, Казачий, Скороспелый 87, Дая КЛП), так и иностранной селекции (Санай МР, Иоллна, Тунка, Савинка, НК Роки).

Стабильно высокая цена на зерно подсолнечника на рынке гарантирует сельхозтоваропроизводителю получение прибыли. Основными покупателями семян подсолнечника являются маслоэкстракционные заводы.

Принимают подсолнечник от сельхозпроизводителей области 19 предприятий – хранителей зерна и масличных культур. Среди них: ОАО «Заглядинский элеватор», АО «Новосергиевский элеватор», ООО «Саракташский элеватор», ООО «Элеватор Сакмарский», ОАО «Чебеньковский элеватор», АО «Элеватор» (20 разъезд), ООО «КМЭЗ-Элеватор Абдулино», ЗАО «Чернооотрожское предприятие», Обособленные подразделения ЗАО «Самараагропромпереработка – ОП «Тоцкое ХПП» и ОП «Бугурусланский КХП», ООО «Платовский элеватор», ООО «Бузулукский элеватор» и др.

Для ООО «Сорочинский МЭЗ» осуществляет приемку подсолнечника ООО «Сорочинский элеватор». На данном предприятии реализован инвестиционный проект «Строительство мощностей по увеличению приемки, обеспечению сушки и очистки маслосемян до оптимальных параметров», который включал в себя строительство сушильно-очистительного комплекса, новых мощностей хранения и технологических линий передачи подсолнечника на склады и на ООО «Сорочинский МЭЗ».

На ООО «Сорочинский элеватор» появились два авто-приема производительностью 100 т/ч каждый; зерноочистительная рабочая башня, которая предназначена для подработки подсолнечника, производительность 200 т/ч; две сушилки по подсолнечнику СП-130 производительностью 60 т/ч каждая; четыре оперативных хоппера емкостью 500 т каждый, предназначенных для накопления сырья перед процессом сушки и подработки; шесть плоскодонных силосов для хранения просушенного и подработанного сырья емкостью 5000 тонн каждый. Данный комплекс позволил дополнительно принимать 2 400 т подсолнечника в сутки. Мощность элеватора увеличилась на 60 тысяч тонн, и предприятие принимает зерно нового урожая в увеличенных объемах. Таким образом, произошло сокращение срока простоя автомобилей при сдаче подсолнечника на ООО «Сорочинский элеватор».