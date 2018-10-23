Подведены итоги Чемпионата и Первенства России по легкоатлетическому кроссу в Оренбурге

130-летие скорости, мощи и энергии отметили в непредсказуемых условиях Оренбургских степей на Чемпионате России по кроссу! 20 и 21 октября 2018 г. прошел Чемпионат и Первенство России по легкоатлетическому кроссу на Оренбургской трассе Всероссийского уровня.

Уникальность данных соревнований в том, что кросс это бег по пересеченной местности, чем разнообразнее ландшафт, тем трудней и интересней трасса. Победа складывается из многих факторов — это скорость, умение спортсмена проходить препятствия, тактика и стратегия.

Оренбург может с гордостью сказать, что лучшая трасса для кросса в России подготавливается в наших степях, так как данный Чемпионат по итогам 2017 года занял первое место в номинации «Лучшие соревнования вне стадиона», Крупорушников Андрей спортивный директор ВФЛА отметил, что и в 2018 году мы смело можем надеяться на подтверждение этого статуса.

Чемпионат России по кроссу пользуется популярностью у профессионалов со всей страны от Сахалина до Москвы: «Каждый год количество участников растет и в этом году более 300 спортсменов приехало в город Оренбург. Традиционно Оренбургские спортсмены будут участвовать во всех дисциплинах, мы были чемпионами и призерами и в личном зачете и в эстафетном» — дал свои комментарии Аникеев А.А. президент федерации легкой атлетики Оренбургской области.

Общее количество профессиональных спортсменов с Оренбургской области, принявших участие в чемпионате — 20 легкоатлетов.

В чемпионате и первенстве приняли участие спортсмены из разных возрастных групп от самых маленьких до мужчин и женщин, самому взрослому легкоатлету Твердохлебу Игорю участвующему в кроссе исполнилось 30 лет фактически накануне соревнований.

Открыл чемпионат детский забег «Надежд», на котором соревновались малыши от 6 лет и более взрослые ребята до 13 лет. Такие забеги проводятся специально, для того чтобы подрастающие легкоатлеты не только смогли пробежать по чемпионской трассе и показать свои результаты, но и поучиться мастерству у лучших спортсменов страны.

Самые яркие забеги прошли за звание Чемпиона России в кроссе, которые прошли на дистанциях 6 км среди женщин и 10 километров среди мужчин:

В женском забеге на 6 км. уверенную победу одержала Новгородцева Маргарита из Кемеровской области с результатом 21 минута 32 секунды. Второе место заняла Лебедева Людмила из республики Марий Эл – прошлогодняя чемпионка, всего на 9 секунд уступившая первому месту.

В мужской группе в кроссе на 10 км первое место занял – Викулов Алексей из Новосибирской области с результатом 32 минуты 37 секунд, 2 и 3 место заняли Башкирские спортсмены.

В Первенстве России по легкоатлетическому кроссу одержали победу:

В кроссе на 6 км среди женщин в подгруппе до 23 лет первое место также заняла Новгородцева Маргарита которая показала наилучшей результат в общей возрастной категории женщины.

В кроссе на 10 км среди мужчин в подгруппе «мужчины до 23 лет» лучшим показал, себя Попов Андрей из Забайкальского края, заняв 1-ое место с результатом 33 минуты и 2 секунды всего лишь на 25 секунд уступив Чемпиону России.

В кроссе на 3 км среди Юниорок до 20 лет взяла первое место Кузнецова Ксения из Свердловской области, с результатом в 10 минут 45 секунд.

В кроссе на 6 км среди Юниоров до 20 лет золото взял Корепин Григорий из Санкт-Петербурга с результатом 19 минут и 13 секунд, оторвавшись от своих соперников на 19 секунд.

В кроссе на 3 км между девушками до 18 лет Полева Дарья из Челябинской области, показала лучший результат в 10 минут 53 секунды.

В кроссе на 3 км среди юношей до 18 лет взял золото Попов Артем из республики Хакасия с результатом 9 минут 18 секунд.

Победителями всероссийских соревнований по кроссу среди юношей и девушек до 16 лет(2003-2004 гг.р.), новой дисциплине чемпионата стали подающие надежду легкоатлеты:

В забеге на 1 км среди девушек золото взяла Платонова Анастасия из Пензенской области с результатом в 3 минуты и 21 секунду.

В забеге на 2 км среди юношей, вырвал победу Павлов Никита из соседней к нам Челябинской области с результатом 6 минут 25 секунд.

Для укрепления общекомандного духа 21 октября были проведены яркие зрелищные командные забеги — эстафеты «4 на 1 км» и «6 на 1 км».

Среди Чемпионов золото взяла команда Чувашской республики, в эстафете Первенства России победила команда Челябинской области, среди участников всероссийского соревнования победу вырвала команда из Башкортостана.

Оренбургские степи с холмами и началом Уральских гор всегда становятся зрелищным местом для проведения бега по бездорожью, где сильнейшие спортсмены могут показать свою сноровку и побороться за звание Чемпионов не только с соперниками, но и со степными ветрами. В этом году шквалистый ветер, который преподнес октябрь, сдувал легкоатлетов с холмов, к забегу на 10 км среди мужчин, скорость ветра достигла 9 м/с — это была суровая борьба за Чемпионство. Спортсмены буквально валились с ног от неимоверных усилий, но сила духа и мощь мышц двигала их вперед. Вкус победы, достигнутый в таких условиях запомниться спортсменам навсегда.

Поддержать спортсменов приехало большое количество зрителей, которые смогли не только поддержать атлетов, но и активно провести время на свежем воздухе. Веселая зарядка с волонтерами, кричалки и, конечно, полевая кухня — чай и гречневая каша, приготовленные на дровах, колоритно дополнили соревнования.

Соревнования по кроссу России в Оренбурге проводится уже в 18 раз, этот год особенный для легкой атлетики, ведь с первых соревнований в п. Тярлево вблизи Санкт-Петербурга прошло 130-лет! В честь этого знаменательного события прошло торжественное награждение и вручение спортивной экипировки 20 нашим землякам лауреатам программы «1000 талантов России» и почетных грамот их тренерам. Ребята из Акбулака, Бугуруслана, Александровки, Соль-Илецка, Ташлы, Орска и Оренбурга доказали что они лучшие и талантливые спортсмены, у которых большое будущее в легкой атлетике.

Группа компании «Армада» более 10 лет является генеральным партнером Чемпионата России по легкоатлетическому кроссу и активно участвует в его проведении. Предоставляет денежные премии и подарки для победителей, подготавливает трассу, организует площадку для чемпионата и проводит на своей территории церемонию награждения.

За вклад в развитие легкой атлетики, высокие достижения в проведении Всероссийских и региональных легкоатлетических соревнований, не только в России, но и в СССР -Всероссийская федерация легкой атлетики, в лице президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, выразила благодарность в почетной грамоте Аникееву Андрею президенту ФЛА Оренбургской области, которая была доставлена из того самого исторического поселка Тярлево.

«Армада» это современная, молодая, динамичная компания, которая активно поддерживает спорт и стремление ребят к достижению результата. Только работая с подрастающим поколением и всеми усилиями помогая им реализовать свой потенциал, в коллаборации совместных усилий мы двигаемся вперед, к развитию нашей малой родины, степной столицы России!

Результаты Чемпионата России по легкоатлетическому кроссу

Чемпионат России по кроссу

Кросс на 6 км среди женщин

Новгородцева Маргарита (Кемеровская область) – 21:32; Лебедева Людмила (Республика Марий Эл) — ; Хохлова Наталья.

Кросс на 10 км среди мужчин

Викулов Алексей (Новосибирская область) – 32:37; Каныбеков Вениамин (Республика Башкортостан) – 32:43; Гадельшин Вильдан (Республика Башкортостан) – 32:47.

Первенство России по кроссу

Кросс 3 км девушки до 18 лет

Полева Дарья (Челябинская область) — 10:53; Домина Екатерина (Челябинская область) — 10:59; Сидорова Оксана (Республика Татарстан) – 11:04.

Кросс 3 км Юноши до 18 лет

Попов Артем (Республика Хакасия) – 9:18; Егоров Данил (Чувашская республика) – 9:25; Берегов Николай (Свердловская область) – 9:28.

Кросс на 3 км среди юниорок до 20 лет

Кузнецова Ксения (Свердловская область) – 10:45; Алгаева Алина (Республика Татарстан) – 10:49; Сергеева Елена (Республика Мордовия) – 11:05.

Кросс на 6 км среди Юниоры до 20 лет:

Корепин Григорий (Санкт-Петербург) – 19:13; Маркин Максим (Республика Мордовия) – 19:32; Шагилиев Марсель (Московская область) – 19:45.

Кросс на 6 км среди Юниорок до 23 лет:

Новгородцева Маргарита (Кемеровская область) – 21:32; Тропина Анна (Республика Марий Эл) – 22:30; Гибадуллина Альфия ( Республика Башкортостан) – 22:42.

Кросс на 10 км среди юниоров до 23 лет:

Попов Андрей (Забайскальский край) – 33:02; Федотов Станислав (Москва, Чувашская республика) – 33:02; Тингаев Антон (Самарская область) – 33:36.

Всероссийские соревнования по кроссу

Бег 1 км среди девушек 2003-2004 гг. р.

Платонова Анастасия (Пензенская область) ; Айгишева Алла (Республика Башкортостан, г. Белорецк); Орлова Екатерина (Томская область);

Бег 2 км среди юношей 2003-2004 гг.р.

Павлов Никита (Челябинская область, Магнитогорск); Кимаченко Владислав (Сахалинская область); Яншаев Дмитрий (Республика Башкортостан);

Эстафеты

Эстафета 4Х1 км среди Чемпионства (до 23 лет)

Команда республики Чувашия – 11:33; Команда республика Башкортостана №2 – 11:40; Команда Новосибирской области №1 – 11:42.

Эстафета 4Х1 км среди Всероссийских соревнований (до 20 лет)

Команда Челябинской области №1 – 12:00; Команда республики Татарстан №2 – 12:03; Команда республики Чувашия №1 — 12

Эстафета 6Х1 км среди Первенства (2003-2004 гг. р.)