Подведены итоги Чемпионата и Первенства России по легкоатлетическому кроссу в Оренбурге

130-летие скорости, мощи и энергии отметили в непредсказуемых условиях Оренбургских степей на Чемпионате России по кроссу! 20 и 21 октября 2018 г. прошел Чемпионат и Первенство России по легкоатлетическому кроссу на Оренбургской трассе Всероссийского уровня.
Уникальность данных соревнований в том, что кросс это бег по пересеченной местности, чем разнообразнее ландшафт, тем трудней и интересней трасса. Победа складывается из многих факторов — это скорость, умение спортсмена проходить препятствия, тактика и стратегия.
Оренбург может с гордостью сказать, что лучшая трасса для кросса в России подготавливается в наших степях, так как данный Чемпионат по итогам 2017 года занял первое место в номинации «Лучшие соревнования вне стадиона», Крупорушников Андрей спортивный директор ВФЛА отметил, что и в 2018 году мы смело можем надеяться на подтверждение этого статуса.
Чемпионат России по кроссу пользуется популярностью у профессионалов со всей страны от Сахалина до Москвы: «Каждый год количество участников растет и в этом году более 300 спортсменов приехало в город Оренбург. Традиционно Оренбургские спортсмены будут участвовать во всех дисциплинах, мы были чемпионами и призерами и в личном зачете и в эстафетном» — дал свои комментарии Аникеев А.А. президент федерации легкой атлетики Оренбургской области.
Общее количество профессиональных спортсменов с Оренбургской области, принявших участие в чемпионате — 20 легкоатлетов.
В чемпионате и первенстве приняли участие спортсмены из разных возрастных групп от самых маленьких до мужчин и женщин, самому взрослому легкоатлету Твердохлебу Игорю участвующему в кроссе исполнилось 30 лет фактически накануне соревнований.
Открыл чемпионат детский забег «Надежд», на котором соревновались малыши от 6 лет и более взрослые ребята до 13 лет. Такие забеги проводятся специально, для того чтобы подрастающие легкоатлеты не только смогли пробежать по чемпионской трассе и показать свои результаты, но и поучиться мастерству у лучших спортсменов страны.
Самые яркие забеги прошли за звание Чемпиона России в кроссе, которые прошли на дистанциях 6 км среди женщин и 10 километров среди мужчин:
В женском забеге на 6 км. уверенную победу одержала Новгородцева Маргарита из Кемеровской области с результатом 21 минута 32 секунды. Второе место заняла Лебедева Людмила из республики Марий Эл – прошлогодняя чемпионка, всего на 9 секунд уступившая первому месту.
В мужской группе в кроссе на 10 км первое место занял – Викулов Алексей из Новосибирской области с результатом 32 минуты 37 секунд, 2 и 3 место заняли Башкирские спортсмены.
В Первенстве России по легкоатлетическому кроссу одержали победу:
В кроссе на 6 км среди женщин в подгруппе до 23 лет первое место также заняла Новгородцева Маргарита которая показала наилучшей результат в общей возрастной категории женщины.
В кроссе на 10 км среди мужчин в подгруппе «мужчины до 23 лет» лучшим показал, себя Попов Андрей из Забайкальского края, заняв 1-ое место с результатом 33 минуты и 2 секунды всего лишь на 25 секунд уступив Чемпиону России.
В кроссе на 3 км среди Юниорок до 20 лет взяла первое место Кузнецова Ксения из Свердловской области, с результатом в 10 минут 45 секунд.
В кроссе на 6 км среди Юниоров до 20 лет золото взял Корепин Григорий из Санкт-Петербурга с результатом 19 минут и 13 секунд, оторвавшись от своих соперников на 19 секунд.
В кроссе на 3 км между девушками до 18 лет Полева Дарья из Челябинской области, показала лучший результат в 10 минут 53 секунды.
В кроссе на 3 км среди юношей до 18 лет взял золото Попов Артем из республики Хакасия с результатом 9 минут 18 секунд.
Победителями всероссийских соревнований по кроссу среди юношей и девушек до 16 лет(2003-2004 гг.р.), новой дисциплине чемпионата стали подающие надежду легкоатлеты:
В забеге на 1 км среди девушек золото взяла Платонова Анастасия из Пензенской области с результатом в 3 минуты и 21 секунду.
В забеге на 2 км среди юношей, вырвал победу Павлов Никита из соседней к нам Челябинской области с результатом 6 минут 25 секунд.
Для укрепления общекомандного духа 21 октября были проведены яркие зрелищные командные забеги — эстафеты «4 на 1 км» и «6 на 1 км».
Среди Чемпионов золото взяла команда Чувашской республики, в эстафете Первенства России победила команда Челябинской области, среди участников всероссийского соревнования победу вырвала команда из Башкортостана.
Оренбургские степи с холмами и началом Уральских гор всегда становятся зрелищным местом для проведения бега по бездорожью, где сильнейшие спортсмены могут показать свою сноровку и побороться за звание Чемпионов не только с соперниками, но и со степными ветрами. В этом году шквалистый ветер, который преподнес октябрь, сдувал легкоатлетов с холмов, к забегу на 10 км среди мужчин, скорость ветра достигла 9 м/с — это была суровая борьба за Чемпионство. Спортсмены буквально валились с ног от неимоверных усилий, но сила духа и мощь мышц двигала их вперед. Вкус победы, достигнутый в таких условиях запомниться спортсменам навсегда.
Поддержать спортсменов приехало большое количество зрителей, которые смогли не только поддержать атлетов, но и активно провести время на свежем воздухе. Веселая зарядка с волонтерами, кричалки и, конечно, полевая кухня — чай и гречневая каша, приготовленные на дровах, колоритно дополнили соревнования.
Соревнования по кроссу России в Оренбурге проводится уже в 18 раз, этот год особенный для легкой атлетики, ведь с первых соревнований в п. Тярлево вблизи Санкт-Петербурга прошло 130-лет! В честь этого знаменательного события прошло торжественное награждение и вручение спортивной экипировки 20 нашим землякам лауреатам программы «1000 талантов России» и почетных грамот их тренерам. Ребята из Акбулака, Бугуруслана, Александровки, Соль-Илецка, Ташлы, Орска и Оренбурга доказали что они лучшие и талантливые спортсмены, у которых большое будущее в легкой атлетике.
Группа компании «Армада» более 10 лет является генеральным партнером Чемпионата России по легкоатлетическому кроссу и активно участвует в его проведении. Предоставляет денежные премии и подарки для победителей, подготавливает трассу, организует площадку для чемпионата и проводит на своей территории церемонию награждения.
За вклад в развитие легкой атлетики, высокие достижения в проведении Всероссийских и региональных легкоатлетических соревнований, не только в России, но и в СССР -Всероссийская федерация легкой атлетики, в лице президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, выразила благодарность в почетной грамоте Аникееву Андрею президенту ФЛА Оренбургской области, которая была доставлена из того самого исторического поселка Тярлево.
«Армада» это современная, молодая, динамичная компания, которая активно поддерживает спорт и стремление ребят к достижению результата. Только работая с подрастающим поколением и всеми усилиями помогая им реализовать свой потенциал, в коллаборации совместных усилий мы двигаемся вперед, к развитию нашей малой родины, степной столицы России!
Результаты Чемпионата России по легкоатлетическому кроссу
Чемпионат России по кроссу
Кросс на 6 км среди женщин
- Новгородцева Маргарита (Кемеровская область) – 21:32;
- Лебедева Людмила (Республика Марий Эл) — ;
- Хохлова Наталья.
Кросс на 10 км среди мужчин
- Викулов Алексей (Новосибирская область) – 32:37;
- Каныбеков Вениамин (Республика Башкортостан) – 32:43;
- Гадельшин Вильдан (Республика Башкортостан) – 32:47.
Первенство России по кроссу
Кросс 3 км девушки до 18 лет
- Полева Дарья (Челябинская область) — 10:53;
- Домина Екатерина (Челябинская область) — 10:59;
- Сидорова Оксана (Республика Татарстан) – 11:04.
Кросс 3 км Юноши до 18 лет
- Попов Артем (Республика Хакасия) – 9:18;
- Егоров Данил (Чувашская республика) – 9:25;
- Берегов Николай (Свердловская область) – 9:28.
Кросс на 3 км среди юниорок до 20 лет
- Кузнецова Ксения (Свердловская область) – 10:45;
- Алгаева Алина (Республика Татарстан) – 10:49;
- Сергеева Елена (Республика Мордовия) – 11:05.
Кросс на 6 км среди Юниоры до 20 лет:
- Корепин Григорий (Санкт-Петербург) – 19:13;
- Маркин Максим (Республика Мордовия) – 19:32;
- Шагилиев Марсель (Московская область) – 19:45.
Кросс на 6 км среди Юниорок до 23 лет:
- Новгородцева Маргарита (Кемеровская область) – 21:32;
- Тропина Анна (Республика Марий Эл) – 22:30;
- Гибадуллина Альфия ( Республика Башкортостан) – 22:42.
Кросс на 10 км среди юниоров до 23 лет:
- Попов Андрей (Забайскальский край) – 33:02;
- Федотов Станислав (Москва, Чувашская республика) – 33:02;
- Тингаев Антон (Самарская область) – 33:36.
Всероссийские соревнования по кроссу
Бег 1 км среди девушек 2003-2004 гг. р.
- Платонова Анастасия (Пензенская область) ;
- Айгишева Алла (Республика Башкортостан, г. Белорецк);
- Орлова Екатерина (Томская область);
Бег 2 км среди юношей 2003-2004 гг.р.
- Павлов Никита (Челябинская область, Магнитогорск);
- Кимаченко Владислав (Сахалинская область);
- Яншаев Дмитрий (Республика Башкортостан);
Эстафеты
Эстафета 4Х1 км среди Чемпионства (до 23 лет)
- Команда республики Чувашия – 11:33;
- Команда республика Башкортостана №2 – 11:40;
- Команда Новосибирской области №1 – 11:42.
Эстафета 4Х1 км среди Всероссийских соревнований (до 20 лет)
- Команда Челябинской области №1 – 12:00;
- Команда республики Татарстан №2 – 12:03;
- Команда республики Чувашия №1 — 12
Эстафета 6Х1 км среди Первенства (2003-2004 гг. р.)
- Команда республики Башкортостан – 19:39;
- Команда Курской области – 19:45;
- Команда Челябинской области – 20:15
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