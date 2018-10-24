В пяти км от села Толкаевка, на территории Сорочинского лесничества, неизвестный вырубил 10 дубов. Ущерб государству составил более 500 тысяч рублей.

Стражам порядка удалось установить незаконного лесоруба, им оказался 50-летний житель села Толкаевка.

По факту незаконной рубки лесных насаждений, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 260 УК РФ. Пока что мужчина проходит по делу как подозреваемый, но если вина его будет доказана , то ближайшие 7 лет он может провести в местах не столь отдаленных.