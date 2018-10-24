В Бузулукском районе состоялись мероприятия в рамках межрегионального проекта «Державин. Карамзин. Высоцкий: сохранение и развитие наследия в Оренбургской области». Его участники познакомились с объектами культурного наследия и исторической застройкой города Бузулука. Гости также побывали в селах Державино, Преображенка (Карамзино) и Воронцовка Бузулукского района, которые связаны с жизнедеятельностью и творчеством поэта и государственного деятеля Гавриила Державина, писателя и историка Николая Карамзина, автора-исполнителя и актера Владимира Высоцкого.

19 октября в городском краеведческом музее была открыта выставка «Державин, Карамзин, Высоцкий и Бузулукский край». В течение месяца посетители смогут увидеть порядка 150 предметов, которые отображают несколько исторических эпох: с 18-го по 21 век. Впрочем, здесь есть и сарматский меч 5 века до нашей эры. Находка была обнаружена в окрестностях села Державино. Экспонаты представлены Бузулукским краеведческим музеем, храмом Смоленской иконы Божией Матери, Благотворительным фондом имени Г.Р. Державина, библиотеками и школами сел Державино и Преображенка, фольклорным коллективом «Карамзиха». Специально к вернисажу бузулукский художник, член Союза художников России Александр Побежимов написал портреты Державина, Карамзина, Высоцкого и несколько пейзажей исторических сел.

Среди участников литературной встречи в Бузулуке были признанные и молодые ученые и писатели, работники библиотек, музеев и архивов, художники и искусствоведы из Оренбурга, Бугуруслана, Грачевки Аксаково, Курманаевки, Бузулука, Самарской области и Республики Татарстан. Гости возложили цветы к памятникам Державину, Карамзину, основателю Оренбургского края Кирилову, у памятной доски Высоцкому. В литературном туре по Бузулукскому району приняли участие свыше 60 человек, с которыми увлеченно общались местные жители.

Оренбургский писатель Петр Краснов был рад снова увидеть Державинский храм. В 1980-90-е годы вместе с оренбургским поэтом Валерием Кузнецовым и фронтовиком Евгением Кондаковым он приложил немало усилий, чтобы воссоздать приход в селе и спасти храм от разрушения.

Директор музея Лаишевского края, хранитель наследия семьи Державиных в Республике Татарстан Фарида Муртазина оценила, как изменилось Державино за последние пять лет. Признанный оренбургский краевед и писатель Галина Матвиевская с большим интересом осмотрела памятные места и сам Бузулук, в котором оказалась впервые. Директор Борского краеведческого музея Любовь Требунских и директор Борской библиотечной системы Ирина Храпунова из Самарской области выразили мнение, что школьники из соседних регионов должны обязательно бывать в литературных местах Оренбуржья.

Итоги поездки обсуждались в ходе работы круглого стола, который прошел в читальном зале библиотеки им. Льва Толстого в Бузулуке. Для участия в нем из Оренбурга прибыли председатель комитета по делам архивов Оренбургской области Владимир Рубин и представитель регионального министерства по физической культуре, спорту и туризму Екатерина Степанова. Со стороны администрации города участие в дискуссии приняла заместитель начальника управления по культуре, спорту и молодежной политике Светлана Халецкая. Бузулукский района представлял советник главы по вопросам туризма Анатолий Алдухов.

Общение проходило в формате «свободного микрофона». Свое мнение высказывали не только специалисты, но и приглашенные участники. К примеру, свое мнение о необходимости глубже изучать произведения больших поэтов высказал ученик школы № 3 Бузулука Глеб Битев. Ответственный секретарь оренбургского отделения Союза художников России Альбина Кальвина, считает, что в ходе следующего Всероссийского пленэра имени Филиппа Малявина на бузулукской земле художники должны иметь возможность поработать в Державино, Преображенке и Воронцовке.

Среди других предложений участников круглого стола: расширение просветительской работы, активное привлечение представителей общественности для охраны объектов культурного наследия, издание информационных буклетов, дальнейшее развитие Бузулукского краеведческого музея, устройство современной навигации на дорогах для удобства туристов, увеличение количества экскурсий для школьников.

Участники встречи в рамках проекта «Державин. Карамзин. Высоцкий: сохранение и развитие наследия в Оренбургской области» обменялись благодарственными письмами и памятными подарками. В ходе межрегионального литературного мероприятия пополнены книжные фонды библиотеки Льва Толстого города Бузулука, сел Державино и Преображенки, школьной библиотеки села Елховки.

Творческие встречи были организованы Благотворительным фондом им. Г.Р. Державина, областной универсальной научной библиотекой им. Н.К. Крупской, Бузулукским краеведческим музеем на средства фонда Президентских грантов по программе «Литературное кольцо Бузулукского края». Поддержку в реализации просветительского проекта министерство культуры и внешних связей, министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, Бузулукская епархия, администрациями города Бузулука и Бузулукского района.