В Оренбургской области растут объемы ипотечного кредитования

По данным Отделения по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, за первое полугодие 2018 года банки предоставили оренбуржцам 10 922 ипотечных жилищных кредита (ИЖК), что в 1,7 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Сумма выданных кредитов выросла в 1,8 раза и достигла 16,5 млрд рублей.

Росту ипотечного кредитования способствовали в том числе низкие процентные ставки по ИЖК. В среднем жители региона брали ипотечные кредиты в 2018 году по ставке 9,6% годовых против 11,5% – за шесть месяцев 2017 года.

На первичном жилищном рынке средневзвешенная процентная ставка в июне составила рекордно низкие 9,1%, в том же месяце прошлого года – 10,9%. За первое полугодие 2018 года под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве оформлено 2423 ИЖК на сумму 3,9 млрд рублей.

Средняя сумма ИЖК в Оренбургской области выросла с 1,4 млн рублей в 2017 году до 1,5 млн рублей на 1 июля 2018 года.

Задолженность жителей региона по ипотеке достигла 77,1 млрд рублей, увеличившись на 22,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Доля просроченной задолженности остается стабильной – на уровне 0,8%.