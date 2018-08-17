Недавно команда оренбургских фотографов поучаствовала в проекте «Оренбургские экспедиции» и посетила Шарлыкский район.

Маршрут экскурсии по Шарлыкскому району был поделен на две части – места и люди. За первую половину дня оренбуржцы вдоволь нафотографировали родники, музеи, скалы, амбар XIX века, необычно оформленные парки, колодец, подсолнуховые поля и другие живописные уголки района.

После обеда наступила очередь людей, занимающихся необычными делами. Казалось бы, что интересного для фотографа в такой экскурсии? Но необычные занятия шарлычан оказались очень фотогеничными. В списке фотообъектов были ретромашины, огромный елочный питомник, Луна-парк в стиле русской старины и образцовая усадьба. А также люди, которые все это придумали – невозможно пройти мимо и не запечатлеть искру таланта в их глазах.