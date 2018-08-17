28 августа в 11:00 в Оренбургском областном драматическом театре им. М. Горького пройдет кастинг на роли в новом фильме «Сарматы» народного артиста России, режиссёра Александра Прошкина.

Отбор кандидатов для массовки будет проводить сам мастер. На просмотр приглашаются все желающие. Вход свободный.

Начало работы над лентой намечено на следующий год. Съёмки пройдут на территории Оренбургской области. «Сарматы» станут третьим фильмом режиссера, снятым в регионе. Напомним, что территория нашего края запечатлена Александром Прошкиным в исторической драме «Русский бунт» (1999) и боевике «Трио» (2003). Более 100 оренбуржцев смогли сыграть в этих картинах роли эпизодические и не только.

Днем раннее, 27 августа в 21:15 в кинотеатре «Космос»(5 зал) состоится специальный показ фильма Александра Прошкина «Холодное лето пятьдесят третьего»(1987), который представит сам режиссёр.