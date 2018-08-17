Ключи от новых автомобилей вручили лучшим педагогам Оренбуржья

17 августа ключи от новых автомобилей вручили лучшим педагогам из всех муниципальных образований Оренбуржья.

В торжественной церемонии приняли участие председатель Законодательного Собрания Сергей Грачев, вице-спикер областного парламента Олег Димов, депутаты Геннадий Аверьянов, Евгений Сусоев Александр Спиридонов.

Эта традиция существует в Оренбуржье с 2010 года. За это время учителям было подарено уже более 350 автомобилей.

Открывая торжественную церемонию, глава региона Юрий Берг поздравил всех с наступающим праздником – Днем знаний.

– Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в подготовке к новому учебному году, поблагодарить учителей, которые своим трудом делают будущее нашей стране. Спасибо, учителям!