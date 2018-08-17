Юрий Берг: «В нашем регионе инвестиции в образование были и остаются приоритетными»

17 августа в Оренбурге состоялось областное августовское совещание работников образования по теме: «От задач – к решениям. Стратегические ориентиры системы образования Оренбуржья». Оно началось с церемонии вручения автомобилей на площади у здания Правительства области лучшим учителям. Обладателями ключей от новых машин стал 41 педагог из различных муниципальных образований. Выступая на торжественной церемонии, губернатор Юрий Берг отметил, что эта традиция существует в Оренбуржье с 2010 года, с тех пор было подарено 384 автомобиля.

– Мы всегда говорим о том, насколько важна профессия учителя. Насколько важно то, чтобы наш учитель был окружен заботой и вниманием. Сегодня в канун учебного года я в вашем лице поздравляю всех учителей области с Днем знаний и благодарю педагогов, которые своим самоотверженным трудом создают будущее нашего Оренбуржья и всей России. Благодарю всех, кто принимал участие в подготовке к новому учебному году и всех, благодаря кому происходит сегодняшнее торжество, ставшее нашей доброй традицией. В девятый раз лучшим педагогам области вручаются ключи от новых автомобилей. Великое спасибо учителю! С праздником, — сказал Юрий Берг.

Мероприятия в рамках областного августовского совещания педагогов продолжилась выставкой технического и декоративно-прикладного творчества на улице Советской. Затем в Драматическом театре открылось пленарное заседание с участием губернатора Юрия Берга, министра образования Вячеслава Лабузова, первого вице-президента Группы компаний «Просвещение» Михаила Кожевникова, представителей Правительства и Законодательного Собрания, глав городов и районов, руководителей органов, осуществляющих управление в сфере образования, директоров образовательных организаций, педагогов, родителей, представителей общественных организаций, духовенства, СМИ.

В своем выступлении губернатор Юрий Берг поблагодарил педагогов за их благородный, сложный, но востребованный и общественно необходимый труд.

— Шестой год подряд баллы единого государственного экзамена оренбургских выпускников по всем предметам выше среднероссийских. Достойно выглядит Оренбуржье и в олимпиадном движении. Это итог целенаправленной работы всех педагогов-предметников, а также во многом заслуга школьных администраций, — сказал он.

Глава области отметил, что позитивные изменения происходят на всех уровнях образовательной среды. В нашем регионе инвестиции в образование были и остаются приоритетными. Так, за последние восемь лет финансирование образования из регионального бюджета увеличилось на 70 процентов. За три года реализации программы по переводу общеобразовательных организаций на односменный график работы построено 7 новых современных школ. В них начали обучение более 5,5 тысяч детей. Всего в регионе создано более 14 тысяч дополнительных ученических мест. Это позволило сократить вторую смену на 5 тысяч человек и обеспечить для 88 процентов школьников возможность учиться в современных условиях, что на 8% выше показателя пятилетней давности.

В ближайшие два года планируется строительство четырёх школ почти на две тысячи мест в Оренбурге, Домбаровском, Оренбургском и Тоцком районах. С 2016 года капитально отремонтировано 48 школ за счет бюджетных средств и 27 школ за счет средств социальных партнёров.

Пристальное внимание уделяется нами и системе дошкольного образования. В настоящее время 930 дошкольных образовательных учреждений посещают более 113 тысяч детей. Это в полтора раза больше, чем 10 лет назад. Мы полностью ликвидировали очередность на получение мест в детских садах для детей от трёх лет и старше.

Сегодня на федеральном уровне жёстко ставится вопрос об обеспечении всех нуждающихся местами в дошкольных образовательных учреждениях. Нам предстоит до 2021 года изжить очереди для детей младше трёх лет.

C основным докладом по теме августовского совещания «От задач – к решениям. Стратегические ориентиры системы образования Оренбуржья» выступил министр образования области Вячеслав Лабузов.

— В последние годы в регионе наблюдается стабильно устойчивая тенденция улучшения результатов ЕГЭ. Средний балл на ЕГЭ-2018 в Оренбуржье значительно превысил прошлогодний показатель по 12 предметам (увеличение составило от двух до десяти баллов). 96 выпускников продемонстрировали 101 стобалльный результат, 204 выпускника набрали 98-99 баллов по различным предметам.

Особое внимание в 2017-2018 учебном году было уделено учителям-предметникам общеобразовательных организаций, 5 тысяч из которых повысили квалификацию на базе ведущих образовательных организаций высшего образования, в том числе с привлечением ведущих методистов и авторов учебных пособий из Москвы.

В минувшем учебном году оренбургские учителя успешно выступали на конкурсах различного уровня, и один из самых ярких примеров – звание абсолютного победителя на всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» у педагога дополнительного образования дворца творчества детей и молодежи Оренбурга Елены Левшиной. Благодаря ее победе финальный этап этого конкурса в 2018 году должен состояться в Оренбурге.

Первый вице-президент Группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников отметил:

— Мы очень рады успехам, которых традиционно добивается Оренбургская область. Это требует серьезных усилий, направленных на развитие человеческого капитала. Коллеги уделяют очень большое внимание вопросам образования, возводя их в ранг приоритетов развития, и отрадно, что «Просвещение» вносит свой вклад в столь важное дело, влияющее на улучшение качества жизни населения всего региона.

В ходе «августовки» участники совещания обсудили проблемные вопросы и успехи минувшего учебного года, а также планы на предстоящий год. Завершилось мероприятие вручением наград лучшим работникам областной сферы образования.

Для справки

В Оренбургской области 1852 организаций образования и воспитания, где обучаются более 433 тысяч детей и подростков. В том числе 855 общеобразовательных организаций: 34 начальные школы, 237 основных и 584 средних школы. По сравнению с прошлым учебным годом число школьников увеличилось на 6685 человек и составило 220 556 учеников.

За счет средств регионального бюджета построена и введена в эксплуатацию с 1 сентября 2017 года школа на 1135 мест в селе Ивановка Оренбургского района (ЖК «Экодолье»). С привлечением средств из федерального бюджета построены две школы: на 1135 мест в 19 микрорайоне Оренбурга и на 375 мест в селе Претория Переволоцкого района. 2 декабря 2017 года открыт учебно-спортивный корпус основной общеобразовательной школы №5 Бузулука. Общее финансирование мероприятий по строительству объектов образования в 2017 году превысило 1,3 миллиарда рублей. Введение новых мест в системе общего образования позволило сократить количество школьников, обучающихся во вторую смену, до 9,8% (2016 год – 10,9%). 1 сентября 2018 года первых учеников примет «Средняя общеобразовательная школа №88» на 1135 обучающихся в 20-м микрорайоне Оренбурга. Ее строительство началось в июле 2017 года. Стоимость объекта – 888 миллионов рублей.

Начиная с 2015 года Оренбургская область принимает участие в проекте по ремонту спортивных залов сельских школ. За три года отремонтировано 123 школьных спортивных зала на сумму 344 миллиона рублей, в том числе в 2017 году мероприятия по ремонту спортивных залов проведены в 29 сельских школах области.

В 2017-2018 учебном году шесть школ области вошли в ТОП «500 лучших школ России, демонстрирующих высокие образовательные результаты» и шесть школ – в ТОП «300 сельских общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников». До 75% увеличилась эффективность участия оренбургских школьников в заключительном этапе всероссийской и межрегиональных предметных олимпиадах (2017 г. – 73%, 2016 г. – 70%, 2015 г. – 67%).

В сфере профессионального образования области работают 58 образовательных организаций, где обучается около 47 тысяч человек. С 1 сентября 2017 года 27 колледжей и техникумов осуществляют образовательную деятельность по 19 специальностям и профессиям из перечня 50 наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей (ТОП-50), по ним обучаются 2050 студентов.

Неотъемлемым условием развития системы профессионального образования региона в последние годы стало участие в международном движении WorldSkills. В 2017 году проведен ΙΙΙ региональный чемпионат «Молодые профессионалы». За три года число компетенций увеличилось с 4 до 25, количество участников – с 20 до 180, экспертное сообщество расширилось с 51 до 250 человек. Благодаря активной работе в системе чемпионатов, эффективному взаимодействию с национальными экспертами в Оренбургской области появилось 4 сертифицированных эксперта по компетенциям: «Парикмахерское искусство», «Физическая культура и спорт», «Электромонтажные работы», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

В Оренбуржье создана и функционирует содержательная система дополнительного образования, являющаяся серьёзной поддержкой основному образовательному развитию. В образовательных организациях дополнительного образования занимаются около 280 тысяч человек, или 95% молодых оренбуржцев. На протяжении последних лет стабильно действуют свыше 17 тысяч творческих объединений.

В области действуют 429 объединений военно-патриотической направленности, в которых занимаются более 10,7 тысячи подростков, 189 кадетских (казачьих) классов. В целях патриотического воспитания, изучения истории, культуры, традиций и обычаев края, знакомства с его природой и достопримечательностями реализуется образовательный проект «Мое Оренбуржье». Данным видом внеурочной деятельности охвачено более 101 тысячи учащихся 1-4 классов.

В области около 41 тысячи педагогических работников, из которых в общеобразовательных организациях трудятся 17,6 тысячи человек, в том числе 15,8 тысячи учителей. 86,6% учителей имеют высшее образование, около 80% – квалификационную категорию. В области реализуются различные меры социальной поддержки педагогов. Учителям, проживающим и работающим в сельской местности, возмещаются коммунальные расходы (в 2017 году на эти цели из областного бюджета направлено 351,5 миллиона рублей, в первом полугодии 2018 года – 283 миллиона рублей). Для привлечения молодых специалистов в школы в муниципальных образованиях выплачиваются «подъемные» в размере от 10 до 150 тысяч рублей. Кроме того, производятся стимулирующие выплаты и ежемесячные доплаты.

Объем консолидированного бюджета области на образование в 2017 году составил 28 миллиардов рублей (в 2016 году – 27 миллиардов рублей). В 2018 году объем консолидированного бюджета области на образование предусмотрен в размере 29,9 миллиарда рублей.