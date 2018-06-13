В Оренбургской области объем введенного жилья вырос в полтора раза

За первые пять месяцев 2018 года в Оренбуржье введено в эксплуатацию 312,6 тыс. кв. метров жилья, что в 1,5 раза выше уровня прошлого года.
Наибольший прирост отмечен в индивидуальном секторе – населением за счет собственных и привлеченных средств построено 238,7 тыс. кв. метров (в 2,5 раза выше уровня прошлого года).
В многоквартирном секторе введено 73,9 тыс. кв. метров жилого фонда. Общий объем строящегося жилья на начало июня составил 1,5 млн кв. метров, что на 20% выше уровня прошлого года.
Достигнутые показатели позволили Оренбургской области по итогам первых четырех месяцев 2018 года занять высокие позиции в рейтингах субъектов России и Приволжского федерального округа:
- по объему ввода жилья –18 место по России (из 85 субъектов) и 5 – по ПФО (из 14 субъектов),
- по объему ввода индивидуального жилья – 13 место по России и 4 – по ПФО (из 14 субъектов),
- по объему ввода жилья в расчете на 1 жителя – 25 место по России и 4 — по ПФО.