В Оренбургской области объем введенного жилья вырос в полтора раза

За первые пять месяцев 2018 года в Оренбуржье введено в эксплуатацию 312,6 тыс. кв. метров жилья, что в 1,5 раза выше уровня прошлого года.

Наибольший прирост отмечен в индивидуальном секторе – населением за счет собственных и привлеченных средств построено 238,7 тыс. кв. метров (в 2,5 раза выше уровня прошлого года).

В многоквартирном секторе введено 73,9 тыс. кв. метров жилого фонда. Общий объем строящегося жилья на начало июня составил 1,5 млн кв. метров, что на 20% выше уровня прошлого года.

Достигнутые показатели позволили Оренбургской области по итогам первых четырех месяцев 2018 года занять высокие позиции в рейтингах субъектов России и Приволжского федерального округа: