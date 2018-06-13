Юрий Берг: «У нас есть новые проекты, и наша цель – создать комфортную среду для жизни каждого человека»

13 июня, губернатор Оренбургской области выступил с ежегодным докладом перед оренбуржцами, в котором были подведены годовые итоги работы областного Правительства и обозначены перспективы работы власти и всех институтов гражданского общества.

Свой доклад Юрий Берг начал со слов благодарности оренбуржцам, каждый из которых своим трудом вносит весомый вклад в развитие региона, и отметил, что в этом году традиционное послание губернатора носит особый характер.

— Наш регион вместе со всей Россией вступает в новый шестилетний этап реализации стратегических планов. Оренбуржье прошло через непростые преобразования, устояло под натиском сложных экономических вызовов, удержав стабильность во всех сферах жизни. Мы – регион с мощным потенциалом, регион-донор, от которого зависит развитие страны. Мы выстроили устойчивый фундамент для будущих глобальных преобразований. Мы идем курсом, обозначенным Президентом России. Цели поставлены амбициозные. И успех зависит того, насколько эффективно будет задействован потенциал каждого оренбуржца. По-другому настоящий прорыв невозможен, — подчеркнул Юрий Берг.

Глава региона процитировал слова Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, заявившего, что сегодня в центре политики государства — новое качество жизни, благополучие, безопасность и здоровье человека. И все это может быть достигнуто только при активном участии граждан.

Юрий Берг назвал ключевые задачи работы власти – социальный комфорт каждого оренбуржца и повышение качества и уровня жизни людей.

— Три четверти расходов бюджета приходятся на социальные вопросы. Основное внимание мы по-прежнему уделяем здравоохранению, социальной защите, образованию, культуре, спорту, — сказал губернатор.

Юрий Берг подвел годовые итоги развития, уделяя внимание не только наиболее значимым достижениям, но и задачам, которые предстоит решить. Это укрепление инфраструктуры социальной сферы; развитие молодежных и общественных инициатив, в особенности тех, что уже вышли на международный уровень; забота о старшем поколении; повышение культуры повседневности и повышение комфортности жизни.

— В прошлом году Оренбургская область активно включилась в реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Его участниками стали 13 городов области, где проживает более миллиона оренбуржцев – половина населения региона. Появились прекрасные дворы, общественные пространства, обустроенные с учетом требований современного социума. Всего на реализацию проекта за счет средств федерального, областного и местных бюджетов было направлено более шестисот миллионов рублей. В этом году география проекта расширена – в него вошли все города и районные центры региона. В 11 городах области прошло рейтинговое голосование. Жители сделали свой выбор и определили территории, которым нужно придать современный облик. В 2018 году запланировано благоустройство 38 общественных и 30 дворовых территорий, — сказал Юрий Берг, подчеркнув: реализация данного проекта – зона особой ответственности, прежде всего, глав муниципалитетов. Это ответственность перед жителями, которые будут контролировать сроки и качество работ.

Возвращаясь к итогам Года экологии, губернатор напомнил, что оренбуржцы реализовали целый комплекс масштабных экологических проектов, которые затронули все направления – от ликвидации свалок до профилактических молодежных акций. В этой работе приняли участие 500 тысяч человек, то есть четверть жителей региона! Сегодня перед областью стоит следующая ответственная задача – перейти на цивилизованный путь обращения с бытовыми отходами и раздельный сбор мусора.

— Мы утвердили территориальную схему обращения с отходами, в соответствии с которой уже началось проектирование мусоросортировочных комплексов и полигонов твердых коммунальных отходов. Мусоросортировочные комплексы должны появиться в Орске, Бузулуке, Медногорске, Ясном. В Кувандыкском городском округе уже введена в эксплуатацию площадка временного накопления отходов с сортировкой вторичных ресурсов. В Ясненском городском округе строится межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов в рамках концессионного соглашения с частным инвестором. Ответственное отношение и активное участие жителей – это важное условие системной работы, которая проводится в регионе по организации сбора и переработке мусора. По результатам конкурсной процедуры выбран единый региональный оператор – компания «Природа». Оператор должен внедрить территориальную схему по обращению с коммунальными отходами в повседневную жизнь наших городов и сел. Следующий этап – обеспечить сбор твёрдых бытовых отходов по всей территории области, приступить к внедрению раздельного сбора мусора, — сказал Юрий Берг.

Губернатор коснулся проблем города Медногорска, которого необходимо вывести из черного списка экологически неблагополучных городов, и передового опыт в «зелёной энергетике», где Оренбургская область является национальным лидером по темпам ввода объектов солнечной энергетики.

Глава региона отметил, что в 2017 году наблюдался восстановительный рост экономики Оренбуржья.

— Прошедший год наша область завершила с положительной динамикой по большинству макроэкономических показателей. Отдельные их них даже превысили среднероссийские значения. Благоприятные тренды в промышленности, сельском хозяйстве, инвестиционной активности стали ключевыми в обеспечении экономического роста. Ведущую роль сыграли открытые новые производства, модернизация и техническое переоснащение ранее действующих промышленных предприятий, — сказал Юрий Берг, приведя в пример предприятия «Орскнефтеоргсинтез», «Уральская Сталь» и Медногорский медно-серный комбинат.

В числе мер, способствующих достижению стоящих перед областью экономических задач, губернатор назвал создание регионального проекта по повышению производительности труда; рост несырьевого экспорта, то есть вывод на внешние рынки готовой продукции с высокой добавленной стоимостью; дальнейшее повышение инвестиционной привлекательности региона; развитие городов с монопрофильной экономикой; эффективную деятельность инфраструктуры поддержки предпринимательства; развитие государственно-частного партнерства; участие региона во всех федеральных инициативах; воспитание профессиональных кадров.

Экономический блок доклада губернатора стал инвестиционным посланием, цель которого – укрепление главных отраслей областной экономики – промышленного производства и сельского хозяйства.

— Наш регион один из наиболее самообеспеченных продовольствием в Приволжском федеральном округе. Агропромышленному комплексу области оказывается мощная бюджетная поддержка. В 2017 году в АПК региона из бюджетов всех уровней направлено более трех миллиардов рублей. Более одного миллиарда – из областного бюджета. И сегодня сами аграрии понимают, что такие масштабные инвестиции должны направляться не только на обеспечение продовольственной безопасности. Этот рубеж мы давно перешагнули. Каждый вложенный рубль должен идти на развитие отрасли, работать на будущее нашего региона. Прежде всего, аграрии должны работать по современным стандартам, обновлять парк сельхозтехники, внедрять новые агротехнологии. Тогда и рекорды станут нормой. Следующий шаг – развитие глубокой переработки. Это цель, к которой нам необходимо стремиться, — сказал Юрий Берг об агропроизводственной сфере.

Завершая традиционный доклад, губернатор отметил роль Оренбургской области в жизни и развитии страны.

— Оренбуржье — уникальный регион, и на нас лежит особая ответственность в масштабах России. Мы — приграничный многонациональной край, спокойствие и безопасность в котором – это стабильность нашего государства. У нас есть новые проекты, и наша цель – создать комфортную среду для жизни каждого человека. Чтобы оренбуржцы были уверены в развитии своего края также, как уверены в развитии своей страны. Нам нужны прорывные идеи и готовность каждого работать на процветание региона. У нас есть для этого силы. Есть потенциал. Есть команда. Вперед, за работу! – сказал Юрий Берг.