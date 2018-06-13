Новобранцы Росгвардии приняли Присягу

В областном центре батальон вневедомственной охраны в торжественной обстановке встретил молодое пополнение. Сотрудники войск национальной гвардии приняли Присягу.

В течение трех месяцев молодые люди готовились стать настоящими росгвардейцами. Они проходили первоначальное профессиональное обучение. Программа включала в себя дисциплины, необходимые для применения в служебной деятельности: правовую, физическую, огневую, специальную подготовки. В ходе обучения сотрудники вневедомственной охраны получили основные профессиональные знания, умения и навыки, успешно сдали комплексный экзамен.

— Присяга – это торжественная клятва на верность Родине, отправная точка в жизни каждого, кто вступает на стезю служения Отечеству», — подчеркнул заместитель начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Оренбургской области полковник Алексей Прямичкин.

Торжественное мероприятие завершилось награждением бойцов, имеющих за плечами богатый профессиональный опыт. Медали «За отличие в службе» II и III степени получили 15 сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.