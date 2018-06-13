В областном центре батальон вневедомственной охраны в торжественной обстановке встретил молодое пополнение. Сотрудники войск национальной гвардии приняли Присягу.

В течение трех месяцев молодые люди готовились стать настоящими росгвардейцами. Они проходили первоначальное профессиональное обучение. Программа включала в себя дисциплины, необходимые для применения в служебной деятельности: правовую, физическую, огневую, специальную подготовки. В ходе обучения сотрудники вневедомственной охраны получили основные профессиональные знания, умения и навыки, успешно сдали комплексный экзамен.

— Присяга – это торжественная клятва на верность Родине, отправная точка в жизни каждого, кто вступает на стезю служения Отечеству», — подчеркнул заместитель начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Оренбургской области полковник Алексей Прямичкин.

Новобранцы Росгвардии приняли Присягу

Торжественное мероприятие завершилось награждением бойцов, имеющих за плечами богатый профессиональный опыт. Медали «За отличие в службе» II и III степени получили 15 сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.

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