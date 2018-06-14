Оренбуржец, оскорбивший полицейского заплатит 10000 рублей штрафа

Инцидент произошел в марте 18-го год в помещении скорой медицинской помощи Первомайской участковой больницы ГАУЗ «Оренбургская районная больница». Пьяный 27-летний житель поселка первомайский, в присутствии граждан оскорбил полицейского. Мужчина был несогласен с законным требованием власти прекратить противоправные действия.

Накануне, мировым судьей судебного участка № 2 Оренбургского района вынесен приговор в отношении правонарушителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ.

Подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью, в содеянном раскаялся.

Мировой судья, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил злоумышленнику наказание в виде штрафа в доход государства в размере 10 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре Оренбургского района.