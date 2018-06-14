Удар по лицу на 250 000 рублей

Орчаннин обратился в суд с иском, в котором просил взыскать с обидчика компенсацию морального вреда в размере 350 000 рублей.

В обоснование требований указал, что в ноябре 2017 года, находясь около магазина «Пятерочка», гражданин ответчик нанес ему удар по лицу, от которого истец потерял равновесие и упал, ударившись головой об асфальт, в результате чего, получил травмы, которые, согласно заключению экспертизы, расценивается как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании истец поддержал свои требования, пояснил, что, в течение двух недель находился на стационарном лечении в городской больнице, перенес хирургическую операцию, прошел длительный курс лечения. После совершенного в отношении него преступления он не может вести полноценный образ жизни, работать по профессии. В результате трепанации черепа у него деформирована голова, поэтому, находясь в обществе, он испытывает дискомфорт из-за своего внешнего вида.

Ответчик исковые требования признал частично, полагал достаточной суммой компенсацию морального вреда в 100 000 руб.

Суд удовлетворил исковые требования орчанина частично, взыскав с обидчика компенсацию морального вреда в размере 250 000 рублей, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда г. Орска.