Семейная пара пыталась обмануть государство на 700 тысяч

25 мая Тоцкий районный суд вынес обвинительный приговор в отношении незадачливых супругов, покушавшихся на незаконное получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий в размере более 700 тысяч руб.

В судебном заседании установлено, что супруги, действуя группой лиц по предварительному сговору, не занимаясь общественно полезной деятельностью, в целях включения в списки участников программы по улучшению жилищных условий и получения социальной выплаты представили в администрацию района заведомо недостоверные сведения о месте работы.

Одним из условий включения в список участников соответствующей программы является наличие постоянного места работы и официального заработка.

Вместе с тем, при отсутствии необходимого медицинского образования глава семейства представил в органы местного самоуправления фиктивную справку 2-НДФЛ о том, что он работает в Оренбургском перинатальном центре.

Коварный замысел горе-мошенников был разоблачен бдительными сотрудниками администрации Тоцкого района, которые сразу обратили внимание на явное несоответствие имеющихся навыков главы семейства и якобы его места работы и передали соответствующую в полицию.

По результатам рассмотрения уголовного дела судом каждому из супругов назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч руб.