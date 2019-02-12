10 февраля около 5 часов утра в ресторане «Клюква» поссорились посетитель и охранник. В ходе конфликта гость ресторана нанес охраннику одно ножевое ранение в область брюшной полости, после чего подозреваемый ушел с места происшествия. 22-летнего охранника с проникающим ножевым ранением живота доставили в больницу им. Пирогова. Спустя некоторое время он скончался от полученных повреждений.

Сотрудники полиции совместно со следователями СК установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 26-летний житель областного центра. Он женат, имеет двух маленьких детей, работает в коммерческой организации. Сейчас мужчина задержан.

По факту убийства региональным СУ СК РФ возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ. Фигуранту предъявлено обвинение. Следствием решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СК.