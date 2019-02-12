В Октябрьском районе был угнан автомобиль Toyota RAV4. Владелец сообщил об этом в полицию. Вскоре экипаж ДПС на автодороге Уфа — Оренбург, в районе села Новобиккулово, был замечен данный автомобиль. Инспекторы ДПС подали водителю сигнал об остановке, но автомобиль только увеличил скорость. Была организована погоня. Доехав до села 1-е Имангулово, водитель свернул в село, остановился и бросился бежать. Инспектор догнал и задержал убегающего водителя.

Злоумышленником оказался 35-летний мужчина, который не имел прав и был пьян. Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции. В настоящее время он привлечен к административной ответственности. Кроме того возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством».