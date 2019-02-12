По состоянию на 12 февраля закрыты на карантин 4 класса.

По информации управления образования администрации города на 10.00, по состоянию на 12 февраля закрыты отдельные классы – 2б в лицее № 7 (с 12 по 18 февраля), 3г и 4б, 4д в СОШ № 76 (с 12 по 17 февраля).

Сегодня приступили к занятиям ученики четырех классов – 2а и 2д СОШ № 76, 2л лицея № 5 и 1а СОШ № 60, которые были закрыты с 7 февраля.

По состоянию на 11.02.2019 процент детей, заболевших ОРВИ/ОРЗ, в общеобразовательных учреждениях составляет 7%.

По мерам профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ организована работа «горячих линий».

Специалисты управления Роспотребнадзора по Оренбургской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» проконсультируют всех желающих по указанному вопросу по тел. 8 (3532) 44-23-59, 35-14-68, 43-60-58, 43-60-68, 74-35-55, 74-35-48.

Работа «горячих линий» по мерам профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ продлится до 18 февраля.