12 февраля, губернатор Оренбургской области в ходе рабочей поездки в Орск побывал на двух промышленных предприятиях города.

После совещания по вопросам очистки городских улиц от накатанного снега и ликвидации колейности глава региона побывал в АО «Машиностроительный концерн «ОРМЕТО-ЮУМЗ», где встретился с главным инженером Сергеем Каманцевым и представителями управленческого состава предприятия.

Во встрече участвовал председатель Орского городского Совета депутатов Виктор Франц. Сергей Каманцев рассказал губернатору о ситуации на предприятии, где на сегодня в производственных процессах задействована лишь треть от трехтысячного штата работников.

Участники встречи обсудили ряд ключевых вопросов, в том числе вопросы кадров и оплаты труда, эффективного использования материальной базы предприятия, наличия заказов, взаимодействия с АО «Газпромбанк» — главным кредитором и инвестором завода.

Сергей Каманцев сообщил, что в конце января на предприятии работала группа сотрудников Газпромбанка, занимавшихся оценкой потенциала и перспектив ЮУМЗа. По их докладу на коллегии банка будет принято решение о размерах инвестиций в 2019 году. Юрий Берг связался с руководством потенциальных заказчиков ОРМЕТО-ЮУМЗ и помог решить ряд актуальных для предприятия вопросов.

Также губернатор побывал в ЗАО «Орский завод электромонтажных изделий», где ознакомился с производством. С исполнительным директором предприятия Александром Ремезовым Юрий Берг обсудил проблему неполной трудовой занятости, связанную с нехваткой оборотных средств и недостаточной обеспеченностью сырьем, а также вопрос получения новых заказов при содействии Правительства области.