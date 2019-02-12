Минувшие выходные в Оренбуржье прошли под эгидой традиционной народной культуры. В селе Ташла Ташлинского района был дан старт уникальному и не имеющему аналогов в России проекту– XXIX Областному фестивалю народного творчества «Обильный край, благословенный!».

С приветственным словом обратилась министр культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко:

— Уникальность фестиваля «Обильный край, благословенный!» в том, что он охватывает все Оренбуржье, каждого артиста из народа. Богата земля Оренбургская талантами и самородками, и ежегодно мы эту истину подтверждаем – каждый оренбуржец имеет возможность показать свои творческие достижения. Более ста тысяч жителей области занимаются самодеятельным творчеством, из них 60 тысяч увлекаются вокальным, инструментальным театральным и хореографическим искусством.

Открыли зональный этап представители трех муниципальных образований – самодеятельные коллективы Илекского, Новосергиевского и Ташлинского районов.

Дипломами «За высокое исполнительское мастерство» были отмечены Алексей Барханский за соло на баяне (РДК Илекского района), оркестр народных инструментов (рук. Тамара Линк) (РДК «Салют» Новосергиевского района), а также представители районного Дома культуры Ташлинского района: вокальный ансамбль «Талан» (рук. Елена Мизиренкова), народный оркестр русских народных инструментов (рук. Валентина Литвинова) и народный вокальный ансамбль «Багатица» (рук. Елена Довыдова).

Дипломы «За высокий исполнительский уровень» получили муниципальный народный ансамбль казачьей песни «Яицкий городок» (рук. Ирина Казначейская), народный хор (рук. Ирина Казначейская), народный ансамбль танца «Карусель» (рук. Марина Вакуленко) районного Дома культуры Илекского района; народный эстрадно-инструментальный ансамбль «Ретромобиль» (рук. Анатолий Зверев), танцевальный коллектив «Шанс» (рук. Екатерина Гардер) народный хор «Русская песня» (рук. Владимир Овчинников) РДК «Салют» Новосергиевского района; старшая группа народного хореографического ансамбля «Сувенир» (рук. Елена Ляшева), народный эстрадный оркестр (рук. Виктор Мякишев), старшая группа народного хореографического ансамбля «Жемчужины» (рук. Галина Тишкова), народный духовой оркестр (рук. Виктор Мякишев) РДК и народный хор «Раздолье» (рук. Наталья Геппа) Яснополянского СДК Ташлинского района. Также были отмечены яркие вокалисты, среди которых Марина Кучко и Сергей Мананников из Новосергиевского района, Ольга Марчук и Андрей Григорчук из Ташлинского района, флейтистка Алёна Гарифуллина из Илекского района, пианист Дмитрий Никитин из Ташлинского района, открытием для жюри стали выступления солистов Максима Сеитова (Илекский район) и Сергея Верейкина (Ташлинский район).

В воскресенье фестиваль переместился в город Сорочинск, где праздник народной культуры подарили творческие коллективы Красногвардейского, Переволоцкого районов и Сорочинского городского округа.

Дипломами «За высокий исполнительский уровень» удостоены народный ансамбль казачьей песни «Добрица» (рук. Светлана Землянухина), народный ансамбль народных инструментов «Переволоцкая гармонь» (рук. Николай Кечин), заслуженный коллектив народного творчества РФ народный эстрадный оркестр (рук. Яков Пеннер) Кубанского СЦКД, женская группа народного хора (рук. Алексей Хвостов) РЦКД «Геолог» Переволоцкого района, народный ансамбль русской песни «Чаровницы» (рук. Вера Трубникова) районного Дома культуры Красногвардейского района, народный хор русской песни (рук. Дмитрий Кумилин) ЦДК, солистка Алия Митрофанова, народный ансамбль танца «Каприз» (рук. Елена Крюнькина) ЦКиД «Дружба», солистка Жанна Панфёрова и клуб мастеров и любителей игры на музыкальных инструментах (рук. Дмитрий Кумилин) ЦДК, Ольга Атанова — солистка ЦКиД «Дружбы» Сорочинского городского округа. «За исполнительскую культуру» жюри отметили народную группу «Диксиленд» (рук. Дмитрий Пеннер) Кубанского СЦКД и Олесю Абрамову РЦКД «Геолог» Переволоцкого района, которая с монологом «Стих про стих» была приглашена на проект «Театральная среда»; «За сценическую культуру» — солистку народного ансамбля танца «Веселинки» (рук. Людмила Шишкина) Арину Буцину из Красногвардейского района.

Елизавета Подольская из Толкаевского СДК Сорочинского городского округа, являясь руководителем нескольких разножанровых творческих коллективов, увезла с собой несколько дипломов: народная вокальная группа «Баярава» отмечена жюри «За творческие достижения», танцевальная группа «Радуга» взяла награду «За высокий исполнительский уровень», а национальные украшения, сделанные собственноручно и мастер-класс по изготовлению кукол стали украшением выставки мастеров декоративно-прикладного творчества в фойе районного Дома культуры.

4 самодеятельных коллектива увезли с собой дипломы «За самое яркое выступление», среди них народный ансамбль русских народных инструментов «Ложкари» (рук. Александр Горшенин) Рассыпнянский СДК Илекского района, вокальный ансамбль «Поколение Next» (рук. Ирина Соловых) РДК «Салют» Новосергиевского района и народный театр моды «Ассоль» (рук. Ирина Куликова, мастер по костюму Светлана Бойкина) из Красногвардейского района, театр-студия «Модница» (рук. Ольга Булава, хореограф Елена Овчинникова) МЦ «Колос» Переволоцкого района.

Возрастает количество семейных ансамблей на территории Оренбургской области, только в первые два дня свое творчество представили семейное трио Покровского СДК (рук. Анна Стрельникова) из Новосергиевского района, семейный ансамбль Кумилиных (рук. Дмитрий Кумилин) ЦДК Сорочинского городского округа и семейный мордовский ансамбль «Циберь ломать» (рук. Мария Янгаева) Курташинского филиала РДК Ташлинского района.

Народный колорит и праздничное настроение создавали местные умельцы – мастера изобразительного и декоративно-прикладного творчества, которые представили изделия, изготовленные своими руками по специальной, передающейся из поколения в поколение, технике. На выставке экспанировались традиционные русские лапти (Владимир Семёнов, село Пронькино Сорочинского городского округа), куклы-обереги (Оксана Полоумова, поселок Войковский Сорочинского городского округа), вязаные изделия (Алия Шанова, город Сорочинск) и обработка дерева (Анатолий Гусев, город Сорочинск).

Участниками фестивального движения стали 1400 артистов, 17 мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства, общий охват зрителей – 1500 человек.