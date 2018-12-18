В Оренбурге выбирали перевозчиков на пяти муниципальных маршрутах

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам опубликован на официальном Интернет-портале города Оренбурга.

15 декабря в Администрации города Оренбурга прошло заседание Конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов на право получения свидетельств об осуществлении пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Оренбурга.

Были вскрыты конверты с заявками на участие в открытом конкурсе по пяти лотам:

Лот № 1 — маршрут № 54 «ТК «Метро» — ул. Театральная (кольцевой маршрут)», поступило 3 заявки на участие в открытом конкурсе.

Лот № 2 — маршрут № 55 «ТК «Метро» — ул. Володарского» — 4 заявки.

Лот № 3 — маршрут № 57 «ул. Тихая — ж/д вокзал», — 2 заявки.

Лот № 4 — маршрут № 107 «ул. Челюскинцев — пос. Нижнесакмарский» — 3 заявки.

Лот № 5 — маршрут №118 «ул. Челюскинцев — с. Пруды» — 2 заявки.

Всего было представлено 14 конвертов с заявками.

В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе велась аудио- и видеозапись. Относительно проведения процедуры замечаний у присутствующих не имеется.

Ознакомиться с подробной информацией и документами по проведению открытого конкурса на право получения свидетельств об осуществлении пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Оренбурга можно на официальном портале города Оренбурга по ссылке: orenburg.ru , (в разделе Официально — Торги — 2018 год — 14.11.2018).