В «МегаФоне» можно купить новогодний смартфон за «Спасибо»*

«МегаФон» в Оренбургской области предлагает купить новогодний смартфон в новом интернет–магазине, используя различные формы оплаты – от привычной наличной и безналичной до возможности расчёта в кредит и бонусами «Спасибо» от Сбербанка.

В официальном интернет-магазине компании «МегаФон» в Оренбурге в подарок на Новый год себе и своим близким можно приобрести смартфоны и планшеты ведущих производителей, аксессуары к ним, а также подключиться к тарифным планам оператора и самостоятельно выбрать запоминающийся номер, при помощи различных способов подбора.

К примеру, можно найти номер, содержащий любимое число или похожий на номер домашнего телефона, с повторяющимися цифрами или включающий памятную дату. Кроме того, на сайте представлены фирменные модемы и роутеры, которые позволят абонентам всегда оставаться на связи.

Интернет-магазин доступен, как физическим лицам, так и организациям. Юридическим лица доступен наличный и безналичный расчёт. Для физических лиц, кроме двух этих форм оплаты возможен расчёт банковской картой на сайте и в салоне при получении товара. Кроме того, они могут оформить кредит** и оплатить до 50% от стоимости заказа бонусами «Спасибо» при получении интернет-заказов в салоне связи «МегаФон».

В пределах города покупку, оформленную через интернет, бесплатно доставят в тот же день, в течение двух часов. Доставка товара – в удобное для клиента время.

Также покупку можно забрать самостоятельно из любого салона в Оренбурге.

Дополнительный пункт выдачи интернет-заказов работает в салоне оператора по адресу: г. Оренбург, ул. Володарского, дом 27 с 10:00 — 19:00 (сб.,вс.- выходной)

Необходимую перед покупкой консультацию специалиста можно получить по телефону 8 (800) 550 5858.

Ознакомиться с ассортиментом и возможностями интернет-магазина можно здесь.

Продавец — АО «МегаФон Ритейл»

Юридический и фактический адрес: 127006, г. Москва, Оружейный пер, 41, офис 558

ОГРН: 1027809220317

ИНН: 7825695758

* Бонусами «Спасибо» не оплачиваются: смартфоны и планшеты Apple, товары, купленные по программе «Трейд Ин», SIM-карты, услуги (в том числе финансовые), настройки.

Оплатить заказ бонусами «Спасибо» нельзя при покупке в кредит или рассрочку.

** ООО «ХКФ Банк»

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 316 от 15.03.2012 г.

www.homecredit.ru

АО «ОТП Банк»

Генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.

www.otpbank.ru