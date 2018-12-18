Оренбургские батутисты завоевали награды на чемпионате в Бугуруслане

Оренбуржцы в числе призеров чемпионата и первенства Оренбургской области по прыжкам на батуте, акробатической дорожке, двойном минитрампе.

14-16 декабря в Бугуруслане прошли открытый чемпионат и первенство Оренбургской области по прыжкам на батуте, акробатической дорожке, двойном минитрампе.

В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из Оренбурга, Бугуруслана, Самары и Альметьевска.

Оренбургские спортсмены показали следующие результаты:

2 место по программе 3 юн. разряда — Глинская Екатерина;

3 место по программе 2 юн. разряда — Стебунов Степан;

3 место по программе 1вз. разряда, 9-10 лет — Спешилова Полина;

3 место по программе 1вз. разряда, 11-12 лет — Переверзева Марина;

3 место по программе КМС — Головяшкина Екатерина;

Занимаются спортсмены на базе СШ №10, тренер О.М. Шевченко.