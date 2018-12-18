С 13 по 15 декабря на спортивной базе МАУ СШ по боксу прошли первенство города Оренбурга по боксу среди юношей 2005 – 2006 г.р. и чемпионат города по боксу среди мужчин.

Приняли участие в соревнованиях спортсмены Центра бокса, СШОР № 3 по боксу имени Г. И. Васильева, школы бокса «Сармат», СК «Динамо», СШ № 6, СШ «Орбита», ЦВР «Подросток», СК «Пионер» и Краснохолма. Всего 173 участника, сообщает orengorsport.ru

На торжественном открытии спортсменов приветствовали начальник управления физической культуры и спорта министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Андрей Холодов, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга Ранит Юсупбаев, вице-президент ФБОО Павел Дрантусов и председатель городской федерации бокса города Оренбурга, депутат Оренбургского городского Совета Александр Поляков.

По итогам определились победители и сборная команда города Оренбурга для участия в первенстве Оренбургской области и других турнирах.

Подробный фотоотчет на сайте orengorsport.ru

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ

до 30 кг

I место – Мукминов Роман (ГБУ СШОР №3)

II место – Жидких Виктор (с. Краснохолм)

III место — Арзамасцев Дмитрий ВСФО «Динамо»

до 34 кг

I место – Демьянов Илья (ГБУ СШОР №3)

II место – Саркисов Эдуард ЦВР «Подросток»

III место — Катюха Максим (с. Краснохолм)

до 35,5 кг

I место – Демьянов Григорий (МАУ СШОР по боксу)

II место – Киреев Никита МАУ СШ № 9«Сармат»

III место — Ермаков Даниил (ГБУ СШОР №3)

III место — Фролов Владислав (ГБУ СШОР №3)

до 37 кг

I место – Григорьев Кирилл (ГБУ СШОР №3)

II место – Исакулов Озодбек (ГБУ СШОР №3)

III место — Панов Матвей (МАУ СШ № 9«Сармат»)

III место — Камышанов Владислав (МБУ СШ № 6)

до 38,5кг

I место – Курмангазиев Азамат (ГБУ СШОР №3)

II место – Соколов Дмитрий (ГБУ СШОР №3)

III место — Давлетов Рустам (с. Краснохолм)

III место — Нуруллоев Мохамадулло (СК «Пионер»)

до 40 кг

I место – Османов Тарел (МАУ СШ № 9«Сармат»)

II место – Давыдов Владимир (МАУ СШОР по боксу)

III место — Журавлев Никита (ГБУ СШОР №3)

до 41,5кг

I место – Богинин Алексей (Краснохолм)

II место – Клюев Евгений (МАУ СШОР по боксу)

III место — Хаитов Маруф (ГБУ СШОР №3)

III место — Артеменко Семен МБУ СШ № 5«Орбита»

до 43 кг

I место – Кондратьев Владислав (ГБУ СШОР №3)

II место – Шигин Александр МБУ СШ № 5«Орбита»

III место — Норкузиев Азамат (МБУ СШ № 6)

до 44,5кг

I место – Иркенов Данияр (ГБУ СШОР №3)

II место – Тналиев Шамиль (Краснохолм)

III место — Кильдишов Антон (МБУ СШ № 6)

III место — Лавров Артем (МАУ СШОР по боксу)

до 46 кг

I место – Беляков Иван (МАУ СШ № 9«Сармат»)

II место – Синев Кирилл (ВФСО «Динамо»)

III место — Погорелов Максим (ЦВР «Подросток»)

III место — Попов Владислав (МАУ СШ № 9«Сармат»)

до 50 кг

I место – Голенчук Виктор (МАУ СШ № 9«Сармат»)

II место – Айгулов Вячеслав (МАУ СШОР по боксу)

III место — Столбов Николай (ГБУ СШОР №3)

III место — Демьянов Игорь (ГБУ СШОР №3)

до 52 кг

I место – Сангов Бузург (ГБУ СШОР №3)

II место – Епишев Арсений (МАУ СШ № 9«Сармат»)

III место — Семенов Михаил (МАУ СШ № 9«Сармат»)

III место — Юрков Данил (МАУ СШОР по боксу)

до 56 кг

I место – Курочкин Денис (МБУ СШ № 6)

II место – Волков Дмитрий (ГБУ СШОР №3)

III место — Кочагин Геннадий (МАУ СШ № 9«Сармат»)

до 59 кг

I место – Бурачов Николай (ВФСО «Динамо»)

II место – Бобков Даниил (МБУ СШ № 6)

III место – Трифонов Степан (МАУ СШ № 9«Сармат»)

III место – Зотов Алексей (МАУ СШОР по боксу)

до 62 кг

I место – Галимов Альберт (МБУ СШ № 5 «Орбита»)

II место – Шимбаев Амирхан (МАУ СШОР по боксу)

III место — Арешкин Максим (МАУ СШ № 9«Сармат»)

III место – Кривенко Егор (ГБУ СШОР №3)

до 65 кг

I место – Шиянов Никита (МАУ СШ № 9«Сармат»)

II место – Пархоменко Кирилл (ГБУ СШОР №3)

III место — Хитров Руслан (МАУ СШОР по боксу)

до 91 кг

I место – Бабиков Никита (ГБУ СШОР №3)

II место – Никитин Роман (с. Краснохолм)

Чемпионат города среди мужчин

до 49 кг

I место – Галиев Артем (ГБУ СШОР №3)

до 60 кг

I место – Айтуаров Дамир (ГБУ СШОР №3)

до 64 кг

I место – Митрофанов Никита (МАУ СШОР по боксу)

II место – Абызов Руслан (ГБУ СШОР №3)

до 69 кг

I место – Геворкян Каро (ГБУ СШОР №3)

II место – Патрушев Иван (МАУ СШОР по боксу)

III место – Тналиев Жантуре (Краснохолм)

до 75 кг

I место – Узаров Дмитрий (ГБУ СШОР №3)

II место – Зоц Павел (ГБУ СШОР №3)

III место – Муртазин Айрат (СК «Пионер»)

III место – Дарбаев Нурсултан (МАУ СШ № 9«Сармат»)

до 81 кг

I место – Бакиров Ришат (ГБУ СШОР №3)

II место – Ниятов Рамазан (МАУ СШОР по боксу)

до 91 кг

I место – Щетинин Максим (ЦВР «Подросток»)

до +91 кг

I место – Юсупов Роман (ГБУ СШОР №3)

II место – Боярский Юрий (Краснохолм)