Студентка ОГУ пловчиха Мария Каменева завоевала бронзовые награды в чемпионате мира по плаванию, который проходил в Ханчжоу (Китай).

В нем приняли участие более 960 спортсменов из 178 стран мира, среди них студентка факультета прикладной биотехнологии и инженерии ОГУ, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта России Мария Каменева.

Во второй день соревнований сборная России заняла третье место в смешанной эстафете 4 х 50 м вольным стилем. В финале Владимир Морозов, Евгений Седов, Мария Каменева и Розалия Насретдинова финишировали с результатом 1 минута 28,73 секунды. Победу одержали американские спортсмены, серебряные медали у сборной Нидерландов.

В третий день в смешанной комбинированной эстафете 4 х 50 м команда из России завоевали бронзовую медаль, установив новый рекорд РФ – 1.37,33. На первой строчка оказалась команда США, на второй — Нидерланды.

Мария Каменева, которая два года назад тоже участвовала в «золотой» смешанной кролевой эстафете, отметила, что конкуренция на чемпионате в Китае серьезнее, чем была в Виндзоре.