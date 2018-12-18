24 рубля — теперь столько стоит проезд в автобусах Оренбурга

В Оренбурге подорожал проезд в коммерческом общественном транспорте. На некоторых маршрутах стоимость поднялась на 2 рубля и теперь составляет 24 рубля за одну поездку. Одни перевозчики подняли цены с 1 декабря, другие, с 18 декабря. Но еще курсируют по городу автобусы, в которых стоимость остается прежней.

На сегодняшний день известно, что цены подняло предприятие «Гортранс», которое управляет маршрутами № 13, 25, 26, 31, 41, 45, 49 и 59. Также цены поднялись на маршруте № 39 ООО «Лидерком».

Прежняя цена в размере 22 рублей пока сохраняется на маршрутах: № 67 и 33.

Информация о проезде на других коммерческих маршрутах нам пока не поступала.

На муниципальных автобусных маршрутах № 20, 21 и троллейбусных маршрутах № 2, 4, 6, 7, 10, 12 стоимость проезда остается самой низкой в городе. При наличной оплате 20 рублей, при оплате картой 17 рублей.